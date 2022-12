A pesar de que 'Fiesta' fue el programa que destapó la infidelidad de Jorge Pérez con Alba Carrillo, el testimonio de ambos en el programa fue muy contrario al que ha trascendido a lo largo de la semana. Aquí se vieron por primera vez los vídeos de la fiesta de empresa de la productora Unicorn pero ambos negaron que el tonteo que se podía ver en ellos hubiera ido a más en algún momento. Ahora, se ha conocido que sí que hubo un encuentro íntimo entre ellos: la tensión sexual "ha sido resuelta", aseguraba la propia Alba Carrillo.

Evidentemente, este le ha molestado a 'Fiesta' y a la propia Emma García que ha confesado que se siente decepcionada con sus compañeros puesto que ambos la habían mentido: "Nos la han metido doblada", aseguraba la presentadora.

Telecinco

Con una venda en los ojos, el equipo escenificaba lo que les había ocurrido: "No es que se nos haya caído la venda, nos la han arrancado", son las primeras palabras de la presentadora al comenzar el programa de este sábado en el que el affaire de los compañeros ha sido el tema protagonista. "Veo otra vez las imágenes y me las vuelvo a creer. Me miraban a los ojos y dando detalles... pero algunos detalles se pueden evitar cuando estás mintiendo. Me parece increíble lo que ha cambiado la versión de un fin de semana a otro. Y encima han pasado de ser amigos íntimos a incluso meter a la justicia de por medio".

La presentadora considera que "hay que ser legal y mentir con elegancia" y añade una interesante reflexión al respecto: "Podemos entender las mentiras que dijeron, pero eran innecesarios ciertos detalles". En este sentido, la vasca ha criticado el giro que ha dado todo: "Hemos pasado de una mentira... hay que ser muy mal pensada para no creerte esa mentira. Lo vamos a admitir, nos la han metido doblada, hay que aceptarlo. Pero hemos pasado de una mentira a dos supuestas verdades. Ojo, que no coinciden ahora ni siquiera en la versión que están dando".

Telecinco

Sobre ello, Alba Carrillo, quien sí ha ido al programa ante el plantón de Jorge Pérez, ha contestado sincera: "Yo siempre vengo en modo verdad, pero el otro día intenté ayudar a un amigo". Así Alba ha justificado su situación por un 'pacto' que se estableció entre ellos a la hora de dar una versión de los hechos. "Él ha sido desleal a dos mujeres: a su mujer y a mí porque yo estaba tapándole y él me ha dejado a los pies de los caballos diciendo que era yo el que le buscaba. Lo tengo confirmado". Pero lo que más enfadó a Alba fue el hecho de que Jorge y Alicia idean un plan para dejar a Alba como "la culpable del asunto, llaman a compañeros para que hablen mal de mi".