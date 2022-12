Ha pasado más de cinco años desde que Adrián Martín iniciara su carrera musical y se diera a conocer en uno de los programas de tallent show de Telecinco. Con tan solo 17 años, y tras haber superado varios problemas graves de salud durante la pandemia, el joven cantante está viviendo su mejor momento profesional: está nominado a los Grammy Latino y, además, está a punto de sacar nuevo disco. Este martes, el cantante ha acudido al programa 'Fiesta' para presentar su última canción ‘Pídeme’ donde se ha reencontrado con una de las presentadoras que le acogió en sus primeros años de carrera en los platós, Emma García, quien no ha podido evitar vivir un momento de los más emotivo con el artista al recordarle, no solo lo que vivieron juntos en sus inicios, sino a alguien muy especial que la periodista perdió hace poco.



Telecinco

La presentadora de ‘Fiesta’ llevaba mucho tiempo sin ver a Adrián Martín, así que su reencuentro ha sido de lo más emotivo. "Perdonad, es que me pasa una cosa con Adrián Martín. Parezco tonta, pero me emociona un montón", comenzaba disculpándose la conductora por comenzar a notar las lágrimas en sus ojos, "estuvo hace muchos años, y me recuerda a un momento especial que estaba viviendo", ha aclarado. “Es que me recuerdas a una persona que se fue hace unos meses. Escuché las canciones en ese momento, te escucho y lloro de emoción, de cariño. Me traes muy buenas sensaciones pero no puedo evitarlo”, decía Emma García.

Telecinco

Tras ello, el artista pasaba a cantar su single, lo cual emocionaba nuevamente a la de Guipúzcua: "Gracias por emocionarnos tanto. Me estás haciendo llorar mucho, pero es de emoción", despedía tras su actuación a Adrián quien le dedicaba una tierna mirada.