La polémica de Chenoa y Rosa López tiene nuevos capítulos. Chenoa asistió a un evento, y allí dejó claro quiénes son sus verdaderas amistades de 'Operación Triunfo', y entre ellas no estaba incluida la ganadora de la primera edición, Rosa López. Tras unos días llenos de declaraciones polémicas, la jurado de 'Tu cara me suena' se ha dejado ver con las que sí considera amistades: Gisela y la benjamina de 'OT', Natalia.

Chenoa fue una de las invitadas al 40 cumpleaños de Natalia y allí la prensa le preguntó por si habría un reencuentro entre todos los triunfitos, como el que ya hubo hace seis años. Por su parte, la cantante de 'Vas a volverme loca' estaría a favor de ese momento, mientras que la ex de David Bisbal se mostraba un poco más reacia y señalaba que "no cree que eso se produzca".

Gtres

Además, los medios aprovecharon para hablar con la cantante sobre la no invitación de Rosa a su boda con Miguel Encinas en junio de este 2022 :"Ella es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una forma más profunda o menos, nada más", aclaraba la interprete de 'Cuando tú vas'.

Unas palabras que salpicaron a Rosa López, ya que habló en el plató de 'Fiesta' el programa de Emma García para quitarle hierro al asunto. "Estoy feliz y vivo feliz por que ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar", expresaba la andaluza cuando se sentó en 'Lo de Évole' para confesar aspectos de su vida y carrera artística.

Pues después de estas declaraciones de Rosa, Chenoa, Natalia y Gisela han hecho un plan de amigas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Natalia ha publicado un Tiktok con sus dos amigas en el sofá de casa bajo el hastag "friends" y muchos emoticonos de corazones, al ritmo de la canción de 'Frozen' las tres reían y pasaban un buen rato.

En este sentido, los usuarios de esta aplicación -que son muy avispados- le han preguntado a Natalia el pensamiento que nos merodea a todos en la mente, si el vídeo se trataba de una indirecta, a lo que ha respondido que no, "que no son así". Pero este no ha sido el único tiktok, Chenoa ha subido a su perfil un baile junto a Natalia con la canción de la nueva exitosa serie de Netflix 'Miércoles'.