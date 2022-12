La boda de Chenoa abrió una caja de polémicas. La ausencia de muchos de los 'triunfitos' entre sus invitados llamó la atención a sus seguidores y es que,22 años después de la apertura de las puertas de la academia de Operación Triunfo, la relación que hay entre ellos sigue dando de qué hablar. La cantante hizo unas polémicas declaraciones en el cumpleaños de Natalia, que ha soplado sus 40 años, asegurado que, lejos de lo que parecía, no tiene mala relación con Rosa pero no la considera amiga: "Ella es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... ya lo habéis visto en la boda, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona de una forma más profunda o menos, nada más". Ahora, la ganadora de este primera reality musical ha contestado.



Getty Images

En un mensaje que no deja dudas de que se refiere a estas palabras, Rosa ha lanzado la piedra abriendo a todo tipo de interpretaciones: "Estoy feliz y vivo feliz por que ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar", es su mensaje.

Un mensaje al que Bea Jarrín, amiga de Natalia, ha añadido algo de contexto durante su participación en 'Fiesta': "Las amistades hay que cuidarles y son recíprocas. Si tú solo acudes a tus amistades cuando los necesitas y después no te preocupas por los demás... Llega un momento en el que decides quiénes son tus amigos y quiénes no. Ellos al final se dan cuenta de que no ha estado como amiga en muchos casos con algunos de ellos".

Por otro lado, Luis Rollán ha asegurado que "dejaron a Rosa y a Verónica fuera de la chupipandi después de salir de la academia de OT. Ella no ha hecho nada malo, preguntadle a Verónica al respecto". Algo que podría estar relacionado con cómo se tomaron todos la abrumadora expectación que despertaban al salir de la Academia, algo de lo que Rosa habló recientemente.