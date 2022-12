Este 2023 va a ser muy diferente, y es que es el primer año que Anne Igartiburu no presentará las Campanadas en TVE. Desde hace casi dos décadas, millones de españoles comenzaban el año junto a la presentadora, y sus ya míticos vestidos rojos firmados por Lorenzo Caprile. En la 'guerra' de audiencias, cada 31 de diciembre, Televisión Española siempre se coronaba ganadora pero en las últimas campanadas, la cadena pública perdió por primera vez el liderazgo de la Nochevieja en favor de Antena 3, Cristina Pedroche y sus siempre comentados modelitos. Sí que recibirá el año Ana Obregón, que también es asidua a comerse las uvas en ese famoso balcón. La actriz estará acompañada por Los Morancos y aunque reconoce que son muy buena compañía, echara mucho de menos a Anne Igartiburu. "Ella ya ha creado historia en las Campanadas durante 14 años. Es una gran persona y eso es lo importante".

La presentadora acudía este lunes 19 de diciembre a un evento del que lleva años siendo imagen y hablaba con los medios de comunicación de cómo se presentan para ella estas fechas tan señaladas. En dos años la actriz ha sufrido tres dolorosas pérdidas, y por esas ausencia Ana confesaba que para ella ya no son tan importantes: "ya no las celebro, ni adorno ni nada".

Gtres

La bióloga ha confesado que la Navidad la va a pasar sola: "Me he organizado y me voy a ir a un sitio yo sola el día 23 de diciembre o el 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena. Me cojo mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido y estaré allí. No puedo pensar que es Nochebuena. Estas Navidades me faltan mis padres y mi hijo. No puedo". El año pasado no pudo presentar las Campanadas por contagiarse de coronavirus así que este año se piensa cuidar mucho: "Cuando vuelva del lugar ese al que voy a viajar, me voy a poner la mascarilla y no me voy a mover de mi casa hasta el día 31 que me lleven a la Puerta del Sol. Espero que estéis allí todos, porque van a ser unas Campanadas históricas. Van a reflejar lo que vive el ser humano".