Kiko Hernández se apunta a dar las Campanadas. El colaborador de 'Sálvame' despedirá, por anticipado, este 2022 dando las Campanadas en un lugar muy especial para él: el bingo Las Vegas que era propiedad de una de sus grandes amigas, Begoña Sierra que falleció en octubre de 2021 y tras cuya pérdida Kiko se mostró muy afectado. El colaborador continúa muy ligado a esta sala y no podía faltar este 29 de diciembre cuando organicen su fiesta de Fin de Año más especial.

Kiko Hernández no estará solo en la fiesta de despedida del año del bingo Las Vegas ya que otras artistas han confirmado su presencia en la sala como Soraya Arnelas y Maria Mendoza que fue tercera finalista de la primera edición de 'Got Talent'. El colaborador emulará a Cristina Pedroche, que está esperando su primer hijo o Ana Obregón, que dará las Campanadas en TVE con Los Morancos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No es la primera vez que Kiko Hernández, que compagina su labor en 'Sálvame' con su nueva obra de teatro, asume el reto de dar las Campanadas. Fue el 31 de diciembre de 2017 cuando el colaborador recibió al 2018 desde las pantallas de Telecinco. Ese año, Mediaset decidió que varios colaboradores de 'Sálvame' fueran los encargados de este importante momento y Kiko estuvo acompañado por María Patiño, Lydia Lozano, Terelu Campos y la recordada Mila Ximénez.

Telecinco

Kiko Hernández finaliza de la mejor manera un año complicado para él tras finalizar su amistad con Belén Rodríguez. Los colaboradores eran los mejores amigos pero después de que se confirmara que Belén hablaba de Kiko en los pasillos e incluso parece que llegó a cuestionar que éste le devolviera un dinero que le había prestado, el colaborador puso punto y final a su relación. Con quien si ha recuperado la buena sintonía ha sido con Marta López con la que estuvo algo alejado pero ya han arreglado sus diferencias.