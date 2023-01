Pocas citas televisivas reúnen a tanta gente frente a las pantallas como las Campanadas de Fin de Año. Junto con algunos eventos deportivos y excepcionales emisiones de acontecimientos históricos en los espacios informativos como ocurrió con la programación especial por el fallecimiento de Isabel II, es uno de los momentos estelares de la televisión española, especialmente de la generalista. Tanto TVE como Atresmedia y Mediaset preparan verdaderos despliegues para un momento tan clave en los hogares españoles, el de la despedida de un año para dar la bienvenida al nuevo. Por eso, nos pasamos semanas esperando noticias como quiénes serán los presentadores en cada cadena y las pistas sobre los atuendos elegidos o desde dónde se producirán las retransmisiones. Pues bien, con las cifras en la mano analizamos cuáles han sido las emisiones más seguidas de este 2022 y también qué cadenas tuvieron mejor aceptación en sus propuestas de programación de la Nochevieja al completo.

Campanadas 2022: las audiencias de la última noche del año

Aunque este año ya no ha supuesto una sorpresa, Antena 3 celebra el Fin de Año situándose como la cadena más elegida por los españoles para tomar las uvas. La expectación que genera el descubrimiento del vestido de Cristina Pedroche, un concepto trabajado junto a Josie desde hace ya 9 años, ha vuelto a conseguir el sorpaso a La 1, cadena que hasta 2021 ostentaba el liderazgo en las Campanadas desde que existen los canales privados. La emisión presentada por Alberto Chicote y Pedroche, en total, acumuló un 33,6% del share (5 235 000 espectadores) , llegando incluso al 39% (6 666 000 espectadores) a las 00.00, momento exacto en que escuchábamos el sonido de las Campanadas en el reloj de la Puerta del Sol de Madrid.

En el segundo puesto queda, por tanto, La 1, con su 23,6 % (3 723 000 espectadores) y los segundos ocupados por las Campanadas situados en un 26,1% (4 469 000 espectadores). Ya muy por debajo de estas cifras quedaban Telecinco (6,5% y 4,7%), La Sexta (4,8% y 4,4%), La 2 (2,7% y 3,3%) y Cuatro (1,6% y 1,1%), siendo la segunda cadena de TVE la única que subió algunas décimas en el momento preciso en que sonaban los 12 tonos para tomar las uvas.

Sin embargo en la emisión completa de la programación de Nochevieja fue TVE la cadena que se llevó el gato al agua. La producción especial de José Mota volvió a conquistar a la audiencia (28,8%) y su combinación con Feliz 2023 (27,5%) fue la mejor opción para el conglomerado público, que quedó muy por encima de las opciones de Antena 3, con Cantando al 2023 (19,4%) y Adiós al 2022 (12,1%), La 2 con Cachitos de Nochevieja (11,6%) y Telecinco y su Viva la fiesta (8,1%).