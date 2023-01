Ana Obregón ha vuelto a recibir un fuerte varapalo, y de nuevo tiene que ver lo la muerte de un ser querido. Tras perder a su hijo y a su padre y su madre en los últimos años consecutivamente, ahora ha sido la influencer y amiga Elena Huelva la que ha fallecido a causa de un cáncer. Decenas de famosos han querido enviar sus condolencias públicamente a través de las redes sociales, e incluso Sara Carbonero ha querido acercarse al tanatorio para darle su último adiós, algo que a Ana Obregón también le habría gustado hacer, pero no ha podido por problemas de salud.



Ha sido la propia Ana la que ha confesado en sus redes que le habría encantado darle ese último adiós y abrazar a la familia de Elena, especialmente a su hermana, Emi, a la que también conocía, pero no ha podido después de dar positivo en una prueba de covid. La actriz ha podido contagiarse en estos días de mucho trajín, y es que los preparativos y la emisión de las Campanadas le han ocupado mucho tiempo, y ha coincidido con mucha gente. Recordemos que en 2021 Ana también se contagió, en aquella ocasión justo antes de Nochevieja, motivo por el cual tuvo que ser sustituida a última hora por el presentador Jacob Petrus, que acompañó a Anne Igartiburu en la noche más especial del año.

Estos últimos días Ana está en boca de todos: su polémica con Risto Mejide ha ido creciendo en intensidad después de que él diera a entender con un comentario que su presencia en las Campanadas eran por el morbo de 'la muerte de un ser querido', algo que Ana le reprochó en un durísimo post de Instagram: "No todo vale. Tus comentarios duelen", le dijo. Él, por su parte, pidió perdón a su manera: se disculpó por las formas, pero no por el fondo, ya que explicó que se le había malinterpretado, y que en ningún momento se refería a ella, sino a "los que nos ponen ahí, los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú presentes las Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo". "Eso no es tele, Ana, eso es morbo, y me sorprende que tenga que decirlo yo", dijo, antes de añadir: "Seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. Si es así, lo denuncio", se defendió.

