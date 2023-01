El Mediafest ha conseguido hacer realidad duetos de todos los colores y generar amistades inesperadas como la surgida entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón. Ahora, la ex concursante de GH VIP, Irma Soriano, ha sido la que ha sorprendido con la unión inesperada que ha hecho sobre el escenario y que ha conectado con todos los presentes en el plató: un dueto con Adrián Martínez. Para su primera actuación juntos han elegido una mítica canción que ha puesto también su granito de arena para hacer de esta participación un momento muy emotivo y es que han interpretado 'Qué bonito', un tema muy especial para el joven cantante pues fue precisamente con un vídeo interpretando este tema como se disparó su carrera musical hace ya más de una década, algo que recordaba Rosa López.

Telecinco

Antes de salir al escenario a cantar junto a la exconcursante de 'GH VIP', el artista ha querido dedicar unas bonitas palabras de lo que ha significado para él trabajar con ella. “Era un sueño hecho realidad, porque es una monstrua en todos los sentidos. En su pelo, en su cara, en su mirada y te transmite paz, te transmite el corazón”, declaraba. "Me hace mucha ilusión porque voy a cantar con alguien que quiero mucho", añadía Irma.

Telecinco

Después de escucharlos cantar ‘Qué bonito’, Antonio Castelo ha sido el primero en valorar: “Rosario estará contenta porque ha quedado muy bonita la actuación. Muy emotiva para un Día de Reyes. “Me ha parecido muy emocionante. Se notaba que Irma tenía mucho cariño a Adrián en la actuación de hoy”, aseguraba el humorista. “Me gustaría que Adrián volviese porque le da mucha emoción al programa”, decía el colaborador de 'Todo es mentira'. "A mi me ha llegado la actuación al alma", apuntaba Rosa López.

Sin embargo, la emoción no ha sido suficiente para que la concursante se quedara una semana más y es que precisamente ha sido ella la elegida para abandonar el concurso tras un duelo contra Jaime Navas. "Quiero dar las gracias porque han sido nueve semanas en las que me habéis dado oxígeno", ha dicho muy emocionada. "Siempre has demostrado que eres una de los mejores presentadores de este país y está siempre va a ser tu casa", le ha asegurado Omar Suárez. "El gran sueño de un presentador es saber que trabajas con gente que ama lo que hace. Muchísimas gracias, Irma, porque se nota que te implicas. Y de verdad, me quito el sombrero", le agradecía también María Patiño.