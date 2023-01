Si ha habido alguna ruptura que nos ha marcado a todos en la recta final de 2022, esa ha sido la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Sin que podamos atisbar ninguna señal de que la relación estaba cada vez más tensa, conocimos que habían decidido romper después de casi una década de amor generando reacciones de todo tipo, y la última en llegar ha sido la de Lolita Flores que, una vez más, se ha sentado en el sillón de 'Sálvame Deluxe' y no ha tenido reparos en dar su opinión acerca de esta noticia bomba.

La artista ha recordado que ella conoce a Isabel Preysler de cuando estaba comenzando su noviazgo con Julio Iglesias, a quien sí que conoce bien: "La conocimos bastante. Íbamos mucho a merendar y tuvimos mucha relación aunque no la puedo considerar mi amiga". Y sobre ella ha asegurado que, aunque no mantiene la relación, sí puede decir que seguirá siendo "muy inteligente".

En este sentido, Lolita ha sido muy tajante dando su opinión acerca de este ruptura por sorpresa de la pareja: "Algo habrá pasado cuando Isabel ha decidido poner fin a esta relación. Sigue siendo la reina de corazones porque mi amiga Carmen Ordóñez no está. No ha cobrado ni un duro dando la exclusiva y ha sido en Navidad. Algo habrá pasado".

Así, la cantante y actriz ha intentado entender qué ha podido pasar, descartando la necesidad de que hubiera una tercera persona. "Por experiencia en mis propias carnes yo me separé la última vez y no había terceras personas. Nos llevábamos muy bien, pero hubo un momento de mi vida que yo estaba haciendo teatro y me tenía que acostar más temprano. Él tenía un bar. Llega un momento en el que no hay relación. No teníamos conversación alguna". No obstante ha asegurado que aplaudiría si Isabel tuviera una nueva ilusión -"a Rey muerto, Rey puesto", ha bromeado-, algo que ella ha negado.



Eso sí, también ha reconocido que le sorprendió mucho saber que estaban juntos: "Yo cuando la conocí era una mujer muy divertida. Muy simpática. Le gusta mucho reírse. A mí nunca me pegó mucho la relación de ellos dos porque son dos mundos opuestos. La vida es así. Él es encantador también". Y es que, también conoció al Premio Nobel: "Yo lo único que puedo decir es que yo iba a hacer una obra de teatro de Varga Llosa y compré los derechos. Me costaron 3.000 euros. Al final no la hice por distintos motivos y ese dinero Vargas Llosa me lo devolvió. Creo que es un hombre generoso y creo que a Isabel no pediría absolutamente nada a un Premio Nobel".