Shakira no recordará 2022 entre los años más dulces de su vida, más bien, como uno de los annus horribilis de su calendario. La cantante ha sufrido en este año por la salud de su padre, quien ya se encuentra mejor; por su matrimonio, que ha terminado en un sonado divorcio que ha tardado en llegar a un pacto por la custodia de sus hijos; y por su patrimonio, y es que está denunciada por Hacienda por 6 delitos fiscales, un proceso que se remonta a 2019 cuando recibió la primera denuncia por supuesta evasión fiscal.

Ante todo esto, la recta final del año no se espera mejor. Y es que, después haber elegido residir en su mansión de Los Ángeles, su proceso contra Hacienda continúa y el último paso lo ha dado ella puesto que su defensa ha registrado un escrito en el que ha criticado el procedimiento que se ha llevado contra ella en estos años.

Gtres

En él, su abogado ha acusado al organismo público de buscar "dañar la reputación" de la cantante colombiana al pedir ocho años de prisión por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones en el que habría cometido seis delitos. "Ya ha pagado más de 90 millones de euros por rentas mundiales que no han sido generadas en España y por su patrimonio internacional, sin tener su centro de negocios en este país donde jamás obtuvo beneficios significativos", se puede leer en el escrito que ha revelado 'El Confidencial'.

"Es inaceptable el hecho de que en mi acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales", sentencia la defensa de Shakira. En este sentido, acusa a la Fiscalía de no tener en cuenta el "modus vivendi" de los artistas internacionales y que hasta 2014 no se asentó definitivamente en Barcelona, cuando su hijo mayor se escolarizó y Piqué renovó con su equipo. Hasta entonces había residido en otras ciudades como Miami.

Así, su defensa concluye que Hacienda no tiene pruebas y que, al contrario, hay "datos fehacientes que acreditan su vida itinerante" y confirman que no residió más de 183 días en España, umbral legal que obliga a pagar sus impuestos en este país, ni España fue su principal fuente de ingresos durante los años en los que se la acusa de evadir. Por ejemplo, en 2011 Shakira ha demostrado que residió solo 60 días en España, sin embargo, Hacienda le obliga a pagar sus impuestos de este año; además recuerdan que nuestro país solo le reporta un 2% de sus ingresos siendo Estados Unidos su fuente principal.