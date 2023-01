Cristina Pedroche se encuentra disfrutando de los primeros meses de embarazo. La presentadora se encuentra esperando su primer hijo junto al chef Dabiz Muñoz y aunque ambos están pletóricos con la llegada del plato más importantes de sus vida que se está cocinando a fuego lento, esto no quita para que Cristina sufra los primeros síntomas del embarazo en sus propias carnes. Y es que aunque se llama popularmente 'dulce espera', los primeros tres meses están plagados de cansancio, náuseas y mareos.

Casi un mes después de haber sido los protagonistas de las campanadas 2023, la pareja ha vuelto al ruedo y a la rutina, ella con 'Zapeando' y él con su trabajo como chef. Además, ambos acaban de inaugurar "StreetXo", el nuevo restaurante del chef y su mujer, que no les puede hacer más ilusión. Pero entre rutina y cambios, Cristina ha querido contar a todos sus seguidores cómo está llevando el primer trimestre de su primer embarazo. Y es que aunque todo cambia con la entrada en el segundo trimestre, las primeras 12 semanas suelen ser bastante complicadas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal?", es el comienzo del texto que acompaña la imagen de la presentadora tumbada en su sofá. Cristina continúa comentando cual es su 'mood' actual: "Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo pero de momento.....no", expresó Pedroche.

Pese a mostrarse harta de estos primeros síntomas del embarazo, también aclaró que "se toca la tripa y sonríe", dejando en claro que está muy ilusionada por esta etapa de su vida y de la que ya queda menos para ver la carita de su primer hijo.

Instagram