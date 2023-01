Shakira y Piqué son sin duda la ex pareja que más está dando de qué hablar en este 2023. Apenas hace unos meses que sorprendían a todos con el anuncio de su ruptura y la implicación de una tercera persona en ella, tiempo en el que la cantante colombiana ha volcado todo su dolor y frustración en tres canciones en las que se puede ver la evolución de cómo se dio cuenta, aceptó y superó este golpe: 'Monotonía', 'Te felicito' y la sesión 53 con Bizarrap. Canciones que, como era de esperar no han sentado nada bien al catalán. A ella tampoco le sentó bien la exposición que su ex marido hizo de su hijo en Twitch.

Ahora mismo la tensión entre ellos es máxima, o al menos eso es lo que se ve de cara al exterior, aunque se verán obligados a rebajarla en los próximos días debido a que se encontrarán en dos fiestas familiares que en las que tendrán que estar, al menos, cordiales. Y es que en menos de dos semanas se concentran los cumpleaños de sus dos hijos: Sasha y Milán.

Gtres

El domingo 22 de enero, Milan cumplirá 10 años mientras que el 29 de enero, Shasha soplará las velas de su octavo cumpleaños. Hasta que se culmine su mudanza a Miami los pequeños viven en la que fuera la casa familiar junto a Shakira, habiéndose marchado Piqué al apartamento que él ya tenía apartado de su ahora ex mujer y sus padres, vecinos de la colombiana. Vecinos que sufrieron la fiesta de la colombiana por el éxito de su última canción, la más dura contra ellos.

Aunque no sabemos qué planes tendrán para disfrutar de fechas tan señaladas, ya hemos visto cómo ambos acuden a los partidos importantes de sus hijos, pues les pudimos ver el 19 de noviembre en un mismo partido de béisbol, muy separados, pero en el mismo espacio, debido a la importancia que esto tenía para su hijo. ¿Podrán dejar sus diferencias apartadas para poder dar a sus hijos una gran fiesta de cumpleaños juntos?