gerard piqué y clara chia derrochan complicidad

La relación del defensa del Fútbol Club Barcelona y su joven novia parece ir viento en popa. La pareja ya no disimula y se muestra de lo más cómplice en público. Han pasado dos meses desde que saliesen a la luz las primeras imágenes de Gerard Piqué y Clara Chia disfrutan del concierto de Dani Martin en la Cerdanya, después de eso les hemos podido ver disfrutando de un romántico viaje a París y dando rienda suelta a su pasión.

A pesar de la última indirecta de Shakira al futbolista en modo de éxito musical, ellos parecen no darse por aludidos y continúan disfrutando de su amor sin preocupaciones. En un vídeo, tomado por una fan del defensa, se puede ver a la pareja en el coche de Piqué mientras intentan entran al Camp Nou. Es él quien conduce el vehículo, mientras ella señala a un punto desconocido y le habla con mucha complicidad. Ambos sonríen y se muestran de lo más enamorados. Se nota que disfrutan de uno de lo momentos más dulces de su relación. A pesar de que no están cómodos por la gran cantidad de gente que rodea su vehículo, esto no les impide compartir confidencias, sonrisas y miradas que hablan por sí solas. Aunque Piqué nunca ha querido hablar de su ruptura, lo cierto es que a pesar de haber encontrado el amor tan rápido, él tampoco lo ha pasado del todo bien. De hecho, Clara se confesó desbordaba por haberse situado en el foco mediática tras hacerse pública su relación con el futbolista pocas semanas después de que Shakira y Piqué confirmasen su separación.

Por su parte, Shakira no solo se ha pronunciado a través de 'Monotonía', también lo hizo en su entrevista a la revista Elle. Habló de lo duro que fue para ella y cómo ha sabido resurgir de sus cenizas y apoyarse en sus pequeños, en los que se sigue apoyando a día de hoy.



La relación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué es cada día más cordial. El futbolista no habría dudado en ir a visitar al padre de Shakira al hospital después de conocer su último ingreso hospitalario.

