Después de siete años de intenso amor y una hija en común, Risto Mejide y Laura Escanes tomaban la decisión de poner punto y final a su historia de amor. Una ruptura que pilló a todo el mundo por sorpresa, ya que su relación fue puesta desde el comienzo en el punto de mira, pero ellos supieron hacer frente a todos los comentarios -muchas veces extremadamente crueles por su diferencia de edad- que se hacían en redes sociales sobre su matrimonio.

Pero, tal y como ellos escribieron 'todo lo que comienza tiene un final' y aunque ambos han dejado claro que aún existe mucho amor entre ellos, su relación de pareja no podía seguir adelante.

Ahora, tras su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha comenzado a conocer a uno de los artistas emergentes de nuestro país. La escritora parece estar comenzando una historia de amor con Álvaro de Luna. Un joven cantante sevillano que se encuentra de gira por Latinoamérica y por el cual la catalana ha decidido cruzar el charco. Ella compartía una imagen en un avión junto a unos corazones e investigando los hemos podido ver en los 'stories' de un amigo de Álvaro disfrutando del país azteca.

Instagram

Unas imágenes que ha compartido uno de los amigos del artista es la prueba de que Laura Escanes ha viajado a México para estar con Álvaro de Luna. Se ve a los dos muy cómplices y felices disfrutando en un local típico del país mexicano junto a sus amigos.

Instagram

Después de las imágenes que venían a confirmar que podrían tener algo más que una amistad ya que se les podía ver besándose en un viaje a Tenerife, ahora este vídeo de los dos juntos y cómplices no nos hace más que confirmar que se siguen conociendo y que entre los dos está surgiendo algo muy especial. La joven ha decidido coger un avión después de que el pasado 11 de octubre el artista cruzado el charco para deleitar a su público latino con su música.

Su próximo destino es Colombia, ¿le acompañará Laura o disfrutarán de estos días que les quedan juntos en México y ella volverá a España? Lo que queda claro es que sí, parece que está conociendo a Álvaro de Luna tras su separación, parece que aún no quiere poner etiquetas a su relación con el cantante andaluz . Por eso hace tan solo unos días dejaba claro en su viaje a Disneyland París que el gran amor de su vida es su hija Roma.

