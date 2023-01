Las caras más conocidas de la tele tienen claro que, para salir en directo delante de toda España, hay que estar siempre de punta en blanco: no escatiman en retoques estéticos, en ropa, en complementos... y Marta López, coqueta como es ella, tampoco. La colaboradora tiene un estilo propio que gusta mucho entre sus seguidores, y especialmente entre las mujeres, y es que suma ya más de medio millón de 'followers' en Instagram que esperan cada jornada los detalles de su 'look' del día. Sin embargo, cuando se apagan las cámaras y no está en las redes, la realidad de Marta es otra...



La colaboradora también es humana, y aunque le gusta ir siempre guapa y en tacones, cuando (cree que) nadie la ve, es como tú y como yo: prefiere la comodidad ante todo. Por eso, este miércoles, pudimos verla así de 'producida' en pantalla y también en su post de Instagram (en el que tampoco escatimó en poses)...

... pero al salir a la calle, acompañada de su compañera de 'Ya es mediodía' Isabel Rábago, la realidad era otra: los tacones en la mano y en sus pies... unas zapatillas. Pero como una es presumida y le gustan esos centímetros extra, las zapatillas eran con cuña.

La propia Marta compartió en su Instagram los detalles de su look: el vestido -camisero de punto y con rayas de colores- es de la firma Marlacoco, mientras que sus tacones son unas sandalias de plataforma de temporada pasada de Stradivarius. ¿Te gusta su abrigo blanco? También lo hemos fichado, aunque también es de otra temporada: es de la firma online Pleroma y costaba unos 90 euros.

La colaboradora está últimamente en boca de todos en Mediaset, especialmente desde que se destapara la polémica del lío entre Jorge Pérez y Alba Carrillo: el ex colaborador, que sigue retirado de la televisión mientras trabaja en salvar su matrimonio, amenazó con tomar medidas legales contra Alba y contra la propia Marta, que hasta esa fiesta era una gran amiga y compañera de trabajo. Ahora Marta ha recibido un burofax del equipo legal de Jorge acusándola de haber cometido un delito, algo que ella negó públicamente.