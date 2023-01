Kiko Rivera preocupaba hace unos meses con su revés de salud: había sufrido un ictus. El DJ permanecía varios días ingresado en el hospital para someterse a unas pruebas en las que poder conocer el alcance de las lesiones y, afortunadamente, era dado el alta con apenas unas leves consecuencias que él mismo contaba en un directo en Twitch donde también revelaba cómo estaba yendo a terapia para poder superar todas las consecuencias que le había acarreado este susto de salud. A día de hoy, el hijo de Isabel Pantoja está cerca de estar totalmente recuperado con un nuevo estilo de vida.

Ahora, el DJ ha vuelto por primera vez a la televisión para contar tranquilamente cómo ha sido vivir este proceso y lo ha hecho sentándose en el sofá del Show de Bertín con el cantante con quien tiene amistad. Ambos han abordado el tema sin tabúes y cómo ha supuesto esto para su relación con su familia.

Canal Sur

"Me cuesta bastante hablar de ello porque es muy reciente", explicaba Kiko quien relataba cómo se dio cuenta de que le estaba dando el ictus, el cual achaca a que "de joven he llevado una mala vida, el estrés, comer malamente, fumar... Este último año me han pasado una serie de cosas que yo me las he tomado muy a pecho y era un infeliz, estaba todo el día enfadado, y ha explotado".

De hecho, este momento le ha hecho ver que "el ritmo de este último año no lo quiero" por lo que dejará que "los problemas de casa se solucionan en casa", algo que "necesita" que llegue algún día: "si algo necesito ahora mismo es que mi madre me dé un abrazo. Lo necesito. Estoy jodido", una petición que Bertín Osborne subrayaba. "Ya es necesario no por mi, sino por mis hijas. Soy el encargado de ponerle vídeos de su abuela cantando porque no quiero que se pierdan quién es su abuela".

Y es que en este tiempo no ha podido darse debido, asegura, al orgullo tanto de Kiko como de Isabel. "Tenemos que tener una conversación y yo admito mis errores, que han sido grandes, pero he aprendido que a veces es mejor quedarse callado, solucionar las cosas desde dentro y seguir adelante, aunque hay cosas que no tienen solución, pero hay que intentarlo al menos". En este sentido, ha sentenciado que se arrepiente de muchas cosas aunque esto, asegura, no quiere decir que no tenga razón: "creo que cuando pierdas las formas, pierdes la razón, y me pasó".

Así, ha querido aclarar que aunque Isabel Pantoja no se personó en el hospital, sí que le hizo una videollamada a través del teléfono de Irene Rosales, quien, ha asegurado, le motivaba a hablar con su familia: "Me emocioné tanto... Imagínate. Llevo sin hablar con mi madre equis, y mi mujer entra con mi madre en el teléfono. Me puse a llorar y tan nervioso que los médicos le quitaron el teléfono porque está prohibidísimo, no puedes tener sobresaltos. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Es el susto más grande que me he llevado en mi vida". Una decisión que, entiende, no le ha sentado bien a su madre. "Se le dijo que tiene las puertas abiertas para venir, pero no ha sucedido".

El DJ ha explicado que verse en esa situación, ingresado en la UCI del Hospital Virgen el Rocío rodeado de pacientes de su edad en peores condiciones, le hizo pensar únicamente en sus hijos y tomar una serie de decisiones, entre ellas, dejar "el tema de corazón" a un lado: "El concepto de vida mío ha cambiado". "Recuerdo una señora que estaba a mi lado que solo movía los ojos. El médico se acercó y me dijo 'has vuelto a nacer, tómate la vida de otra manera porque esto solo avisa una vez y eres un privilegiado'. Ahora tengo dos cumpleaños".