Julián Contreras ha hablado sobre su actual relación con Eva González, expareja de su hermano Cayetano Rivera. Según expresa, mantiene "una buena relación, pero no tenemos contacto". Y añade que "le encantaría" tener contacto con ella: "Ojalá este 2023 sea el año", confiesa.

La presentadora Eva González y Cayetano Rivera rompieron su relación en octubre de 2022, y Julián Contreras ha mostrado su opinión al respecto en su última aparición pública: "Lo inteligente cuando no funciona la relación que tienes, es dejarlo. Yo me encantaría si ellos no estaban bien en el núcleo matrimonial, que sean amigos y que se lleven bien. Sobre todo por el bien de las descendencias, que es lo importante", expresa. Además, ha comentado que no mantiene contacto estrecho con sus hermanos Cayetano y Fran, solo en cumpleaños y navidades.

Por otro lado, ha hablado sobre Isabel Pantoja y su vuelta como artista: "Yo me alegro enormemente, ojalá que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito, asegura y agrega: "Que sean personas que no estén en mi vida no implica que yo no les desee nada bueno, todo lo contrario, toda la suerte del mundo", destaca.

También ha aprovechado para hablar de su novela, que afirma que se convirtió "en un éxito en el mundo erótico", y ha desvelado que "ya está con la segunda parte". Preguntado por si después de ese primer libro liga más, ha señalado que no porque "ya la edad es un problema": "Cada vez uno está más castigado por la edad" aunque matiza que él "se siente muy joven".

A su vez, ha hablado de la polémica entre Shakira, su expareja Gerard Piqué y Clara Chía, y afirma: "Yo creo que el único ganador es Bizarrap (productor de la última canción de la artista colombiana)", asegura. En este sentido, ha comentado que "ahora a su edad" se ha hecho Youtuber, y en un vídeo de su canal cuenta su opinion sobre la controversia de la pareja.