Después de años de luchas, Carlos Lozano y Mónica Hoyos están demostrando que son una familia totalmente feliz y es que después de enterrar el hacha de guerra, ambos se han convertido en un apoyo fundamental para el otro en todos los conflictos que han tenido desde entonces y es que parece que la madurez de Luna ha sido la encargada de hacer germinar esa paz que tanto les faltaba. Así se ha demostrado este fin de semana cuando ambos han compartido el día aprovechando la visita de su hija, quien está en Londres estudiando la carrera de Ciencias Políticas.

La propia Luna era la encargada de compartir una imagen sonriente con sus padres quienes posaban juntos sin ningún tipo de problema, demostrando que se encuentran en un gran momento como familia después de todos los problemas. Además, la joven compartía cómo de bien se lo pasa con su padre.

Instagram

¡Y juntos! Puesto que la familia se atrevía a hacer un TikTok con una versión de la canción de moda: la última de Shakira. Un divertido vídeo que compartía con la frase "somos un circo andante" y que generaba todo tipo de reacciones a sus seguidores entre los que destacaban quienes se alegraban porque la paz reinara finalmente en la familia.

Apartado de la televisión después de haber dejado 'Sálvame' este verano, Carlos Lozano se encuentra haciendo una vida de lo más tranquila, mientras que Mónica Hoyos ha regresado después de haber sido concursante en 'Pesadilla en el paraíso' en su primera edición donde confesó cómo se encuentra su corazón, tras lo que se convirtió en comentarista en el plató.