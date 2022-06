Carlos Lozano está preparado para volver de nuevo a la televisión, y lo va a hacer de la mano de 'Sálvame'. El programa vespertino de Telecinco se encuentra, desde el pasado abril, en una profunda transformación tanto de formato como de plantel, y si se han incorporado ya colaboradores como Pipi Estrada o Isa Pantoja, ahora ha sido el turno de las secciones, porque este verano Carlos Lozano llegará como presentador de 'La ruta de la sandía'.

La nueva sección del programa llevará a Carlos por la costa de la geografía española, que recorrerá a lomos de una caravana para acercar las cámaras del programa al público. Sin duda, una gran idea que puede salir muy bien o muy mal, y es que algo parecido ya lo hicieron Aída Nízar o Chiqui hace años, donde dieron con telespectadores muy simpáticos, otros no tanto. Algo similar también lo llevó a cabo Kiko Matamoros como 'Defensor del Espectador', que recogía las opiniones de la audiencia, aunque en ese caso era a través de mensajes telefónicos.

El que fuera gran hermano VIP en la cuarta edición del reality (quedando finalista, sólo por detrás de la ganadora, Laura Matamoros) ha decidido que ya es momento de regresar. Fue el pasado mes de abril cuando sorprendió a todos sustituyendo durante unos minutos a Jorge Javier Vázquez como presentador de 'Sábado Deluxe'. Fue él mismo el que dijo, meses antes, en una entrevista en el mismo programa -esa vez como invitado- que no le hacía falta trabajar, pero eso podría haber cambiado al coger este nuevo proyecto.

Allí notó de nuevo el calor del público, aunque la gloria se le acabó pronto cuando María Patiño le criticó en directo por presentar como 'el gran Kiko' a Kiko Matamoros, además de recibir críticas de 'antiguo' o 'juguete roto de la televisión': "Te has quedado caduco. Aquí hay una nueva generación que está naciendo", señaló ella. "Lo de juguete roto no lo entiendo. Nos hacemos mayores. Llevo 37 años y es normal que vengan nuevas generaciones, pero no voy a aguantar que se diga que la televisión que yo hacía era una porquería", respondió airado él.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io