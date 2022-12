Después de casi tres meses y medio de concurso tras haber empezado la convivencia el pasado 31 de agosto, el reality Pesadilla en el paraíso ya va llegando a su fin y las estrategias de los seis concursantes que quedan están comenzando a ponerse de relieve, destacando, eso sí, las del jugador de póker profesional: Iwan Molina. Unas estrategias que han hecho que su nombre haya sido de los más pronunciados por todos sus compañeros y, por ende, los colaboradores en el debate de este miércoles. Sus choques con Israel continúan y, cuando el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’ ha podido comentar lo ocurrido, también se ha producido un enfrentamiento que ha sorprendido a todos por la dureza del resonado zasca que se ha podido escuchar.

Telecinco

“Mi tío tiene un problema y es que de bueno es tonto. Él cuando fue capataz intentó poner todas las facilidades. Como Iwan es buen jugador y tiene un pie en la final, ha decidido ahora no tener amigos”, comentaba Juan Carlos, sobrino del vidente, que defendía que el jugador estaba poniendo la mirada solo en Israel para poder llevar a cabo únicamente su estrategia.

Ha sido entonces cuando Mónica Hoyos ha tomado la palabra para llevarle la contraria: “Yo sinceramente, independientemente de lo que haya hecho conmigo Israel, que la gente dice que es porque le tengo manía…”. Cristina Porta le interrumpía: “Le tienes”, apuntaba, comenzando un intercambio entre ellas que daba paso a un zasca de la ex de Carlos Lozano que dejaba ver la mala relación que hay entre ellas. “A día de hoy ya se me ha pasado, le tengo más manía a otra gente y no vamos a entrar en nombres”, continuaba la ex concursante de Pesadilla en el paraíso. La periodista intervenía de nuevo: “No hay que tener manía a la gente, hay que ser objetiva”. “Mira quién me lo dice”, reprochaba Mónica. “Lecciones de moral en otra parte. La cuestión es que creo que Israel se ha confundido".