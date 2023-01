Solo ha habido una semana de convivencia en Pesadilla en el paraíso y ya todo ha saltado por los aires. Robos de comida, llanto a lágrima viva por su pasado, broncas por los problemas con el exterior o confesiones sobre el pasado que todo el mundo quiere saber han sido solo algunas de las perlas que hemos podido ver en los primeros días de concurso. Pero todo ha estallado por los aires debido a la tensión que se ha generado desde un primer momento entre José Antonio Avilés y Kiko Jiménez. Una tensión que ha generado grandes broncas que se han visto en las primeras nominaciones después de que Borja Estrada nominara a Kiko por acusarle de tener ventaja: jugar con su suegra, Maite Galdeano, en equipo. "Me cae muy bien pero Maite y Kiko venís en pack y es una desventaja para el resto, por eso nomino a Kiko", explicaba Borja ya que Maite era inmune por ser capataz.

Telecinco

Tras esta nominación, Avilés ha arropado la decisión de Borja saliendo a la luz los rifirrafes que han tenido a lo largo de toda la semana. Y es que el periodista le ha puesto en su objetivo en estos primeros días de convivencia criticando que Maite, como capataz, le haya favorecido dándole el trabajo más liviano y criticándole por ser "un vago", acusaciones que apoyaba Begoña y que han generado broncas entre ellos que han ido a más.

Así, tanto Kiko como Avilés han sacado la artillería pesada echándose en cara su pasado y el motivo por el que están en la televisión. "Dais cualquier cosa por un minuto de televisión, sois capaces de mataros entre vosotros. Que te crees que eres alguien y no eres nadie", le criticaba Avilés a Kiko y Maite, algo que ellos negaban.

Telecinco

Tal está siendo su enfrentamiento que casi no pueden ni hablarse. Durante la conexión en directo para las nominaciones, Avilés ha llegado a pedir a Maite que no le dirija la palabra después de su comentario al ver a Begoña Gutiérrez nominada: "me ha dicho 'a tomar por c... tu amiguita'. Eso es una falta de respeto a todos nosotros y al público porque creo que para estar en un programa de televisión se debe tener un mínimo de educación y tú no lo tienes". Acto seguido se giraba hacia su yerno: "no me toques la moral que empiezo a disparar con bazoka". Y es que el colaborador se ha puesto un objetivo: desenmascarar a suegra y yerno.