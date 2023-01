Beatriz Trapote se defiende del ataque de Kiko Jiménez en 'Pesadilla en El Paraíso'. Tras la victoria de su marido, Víctor Janeiro, en la primera edición del reality, la periodista se ha convertido en colaboradora habitual de las galas de la segunda edición y, como tal, comenta todo lo que ocurre en la granja. En el plató demuestra mucha complicidad y buen rollo con todos los colaboradores en especial con Marta Peñate de la que ha explicado que les une algo más. "Es esa lucha por ser mamá FIV. Le deseo mucha suerte y todo mi apoyo en su camino... Y como yo siempre digo... lo que pasa en plató se queda dentro. Todos tenemos vida más allá de la televisión y a mí me gusta ser persona antes que personaje", comentó en sus redes tras ser preguntada por ella. Y es que Marta Peñate y Tony Spina han comenzado el camino para ser padres por fecundación in vitro, el método por el que han nacido los tres hijos de Beatriz.

Beatriz Trapote, que comentó qué le parecería que su cuñada, María José Campanario fuera a 'Pesadilla', es muy activa en redes sociales y en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' y, en la última gala, quiso responder al comentario que Kiko Jiménez lanzó contra ella en la granja asegurando que "ella tenía ganas de tele".

Telecinco

"No me ha gustado nada que Kiko dijera que yo tenía muchas ganas de tele. Yo fui a defender a mi marido y ahora aquí estoy porque tengo la carrera de Periodismo. A ver la carrera que tiene Kiko la de mejor culo de España", comentó. "Es que me ha molestado el comentario" y aunque Belén Rodríguez y Marta Peñate decían que todos los que estaban allí tenían ganas de tele, Beatriz decía que no. "Yo de lo único que tengo ganas es de que gane Montero", señaló.

Parece que entre Beatriz Trapote y Kiko Jiménez no hay mucho 'feeling' ya que horas antes de que la periodista revelara el comentario del novio de Sofia Suescun, ésta había pedido su expulsión en Instagram. "Kiko no me aporta nada desde el principio. Creo que han jugado ahí en pareja y se han beneficiado el uno del otro. Al final son ocho contra dos y la mayoría gana. Esto de ir de víctima, víctima, víctima... Hay gente que dice que va a llegar a la final y que puede ser ganador porque Kiko siempre llega a la final pero yo expongo lo que pienso y lo que pienso es que Kiko tiene que salir", decía aunque no acertó en su predicción porque el expulsado de la noche fue José Antonio Avilés que se emocionó al conocer la noticia.