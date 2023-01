La vida de Jorge Pérez dio un vuelco el pasado mes de noviembre, cuando se vio envuelto en una polémica noche de desfase con Alba Carrillo. Su lío con la modelo durante la fiesta de navidad de la productora Unicorn le costó caro: se retiró de la televisión tras asumir las culpas de algo que nunca debió pasar por estar casado, y decidió centrarse en salvar su matrimonio con Alicia Peña. Desde entonces, ambos han querido distanciarse de la polémica y no alimentar rumores y comentarios, pero ahora, con distancia, parece que vuelven a retomar sus planes y su vida social, empezando por este pasado fin de semana, en el que Jorge se ha dejado ver con varios amigos de la tele.



Ha sido Nadia Jémez, ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso', la que ha compartido en redes sociales una foto en la que aparece con Jorge, pero también con Olga Moreno, con la modelo Raquel Arias, Bea Jarrín (íntima de Jorge) y también con el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés. Los tres pasaron una velada en la que se ve, a juzgar por sus caras de felicidad, que hubo muy buen rollo, algo que, sin duda, al modelo le viene muy bien, y es que hace poco contaba, abatido, los problemas de salud que está sufriendo últimamente y que le han hecho perder varios kilos.

Sin duda, la imagen da para análisis, especialmente por ser Olga Moreno la que aparece en la foto. Los últimos meses, el distanciamiento de Jorge y Rocío Flores ha sido bastante evidente, y a pesar de haber compartido muchos planes juntos a su salida de 'Supervivientes', ahora él se siente más cercano a Olga, una persona que ya no tiene apenas relación con Rocío... aunque esto se puede explicar por motivos profesionales: Olga ahora sale con el representante de famosos Agustín Etienne, que antes también representaba a Rocío y a Antonio David Flores, pero padre e hija decidían romper relaciones laborales con él al enterarse del 'affaire'. A su vez, Agustín también es amigo y representante de Jorge, por lo que parece que habría sido Rocío la que ha querido poner 'en cuarentena' a todo ese entorno y alejarse lo más posible.

Por otro lado, a Jorge también se le ha podido ver este fin de semana, gracias a que lo ha compartido en sus redes, jugando con su perra -Laika- y disfrutando de la nieve. Unos planes de lo más tranquilos que le apetecen mucho tras estar en el centro del huracán mediático, que ha sacudido su vida de arriba a abajo. Además, este lunes 30 de enero también es el cumpleaños de su hija Martina, por lo que se avecina un día de celebración que les hace mucha falta para asegurar esta nueva unión familiar.

