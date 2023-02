Charo Reina es una mujer nueva. Y es que, gracias al Método PronoKal, la cantante ha perdido 36 kilos y ha ganado seguridad y autoestima. Charlamos con ella sobre cómo lo ha conseguido, de sus nuevos proyectos y de sus amigas Lolita, Charo Vega e Isabel Pantoja…

Charo, ¡vaya cambio! Estás estupenda. Y lo más importante, se te ve feliz.

Sí, mucho. He perdido 36 kilos y en el último año he estado a tope.

¿Qué te ha costado más?

Comer sano, porque estaba acostumbrada a una dieta que de sana no tenía nada…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, has tenido una coach y haces ejercicio.

Sí, PronoKal pone a tu disposición médicos, nutricionistas, coaches y te indica los ejercicios que has de seguir. Yo voy al gimnasio todos los días.

Todo esto te ha ayudado a superar esa terrible depresión que viviste tras la muerte de tus padres.

Sí, todavía estoy en proceso de recuperación, pero gracias a Dios estoy muy bien. Todo venía provocado por una situación anímica y mental muy difícil. Empieza con la enfermedad de mi madre, su muerte a los diez meses junto a la de mi padre y entrar en pandemia justo después. Aquello fue un caos emocional para mí y lo único que me aliviaba era comer. Me puse en 130 kilos, no me reconocía ni mentalmente. Pasé una depresión muy grande que desembocó en una agorafobia.

Alberto Bernardez HEARST

¿Cómo venciste el miedo?

Con tratamiento médico, primero con un psicólogo y después con un psiquiatra. Ahora estoy muy bien, aunque sigo en terapia.

¿Cómo han vivido esto tus hijos y tu familia? Porque vosotros sois una piña.

Lo han vivido mal viéndome, pero me han apoyado muchísimo. Han estado siempre conmigo, a mi vera. Ahora cuando me ven así, tan feliz, que salgo, entro, que hago todo lo que quiero, que empiezo a trabajar, que empiezo a ponerme otra vez en el mercado (risas), están felices.

¿Ya estás abierta al amor?

¡No! Ahora mismo estoy llena de amor. El otro amor más carnal, no lo necesito.

"El otro día cené con Lolita y Charo Vega y me regañaron por no haberles dicho nada"

¡Pero si acabas de decir que estás en el mercado!

También en el mercado están los Satisfyer, (risas) que dan menos problemas. El amor no se busca pero si llega, pues bienvenido sea.

¿Alguien te ha decepcionado?

No, han estado los que tenían que estar, y los que no han estado es porque no se han enterado. Mira, el otro día cené con Lolita y Charo Vega y me regañaron por no haberles dicho nada.

En los últimos años has escrito mucho, ¿vas a publicar tus memorias?

Pues hay mucha gente que me anima, incluso se han ofrecido a darle forma. De lo que estoy segura es que si algún día me decido, sé que sorprenderían porque he conocido gente tan grande y he vivido cosas tan bonitas…

Con tus amigas Lolita, Carmina y Pantoja, las habéis montado a lo grande…

Sí, sí. Y lo sigo haciendo… ¡Tengo tan buenos recuerdos…!

¿Aún tienes la esperanza de recuperar tu amistad con Isabel?

Claro, ¿por qué no? Pero tampoco tengo que centrarme en una persona. Tengo muchos amigos.

¿Qué tendría que pasar?

Nada. Sólo mirarnos y abrazarnos.

Alberto Bernardez HEARST

¿Te han entrado ganas de llamarla? Ella también ha pasado momentos muy duros…

¡Y yo! Su hijo Kiko sabe lo que yo opino de todo porque se lo he dicho.

Imagino que le habrás dado algún consejo. Que se acerque a su madre…

Le he dado consejos, pero son para nosotros.

¿Te gustaría que se acercara a su madre?

Por supuesto. Yo tengo una relación con mis hijos tan bonita, tan grande y especial que no concibo otra relación que no sea esa.

Oye, ¿y te gustaría ser abuela?

Pues antes, no, pero ahora sí me gustaría.

Un cambio radical

Gema Checa / HEARST

En algo más de dos años, Charo ha dado un cambio radical a su vida. Para empezar ha perdido 36 kilos con el Método PronoKal y ahora es una mujer nueva. Y además ha logrado superar la depresión que le provocó la muerte de sus padres, con diez meses de diferencia. Ahora está súper feliz y con ganas de comerse el mundo.