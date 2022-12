La vida de Jessica Bueno ha dado un vuelco en cuestión de semanas, y es que ha pasado de estar felizmente casada con una vida de lo más acomodada al lado del futbolista Jota Peleteiro a estar separada, y próximamente divorciada. Ella misma confirmó la ruptura a finales del pasado noviembre y el divorcio (amistoso, eso sí) sólo unos días después, y parece que ha reunido fuerzas ahora para coger la vida por los cuernos y hacerse con el control completo, porque ha anunciado una buena noticia en medio de todo el drama que supone una ruptura.



Jessica, tras su curioso mensaje de empoderamiento, ha desvelado a través de su cuenta de Instagram que tiene un nuevo proyecto profesional, y no es otro que una empresa de organización de eventos. Se llama 'Birya Studio', que ya tiene perfil propio en Instagram para darse a conocer, donde se publicita como una empresa de gestión y organización de actos privados y exclusivos con un "nuevo concepto", que operará -de momento- en Galicia, País Vasco y Madrid, aunque en su vídeo promocional añade otras 6 comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Asturias.

¿Su lema? "Eleva tus eventos privados a la perfección", unos eventos que serán físicos, online y también en el metaverso, según dicen en el perfil.

Jessica, sin embargo, no está sola en esta aventura: ha contado con la inestimable ayuda de su amiga y socia Lorena Bermúdez. La joven es experta en protocolo y organización de eventos, además de haber dedicado su carrera profesional a la comunicación y marketing en el mundo de la moda. Además, en su perfil de Instagram, añade su experiencia como 'Chief Metaverse Officer', un puesto de nuevo cuño centrado en explicar y gestionar negocios en el metaverso. Ahora, además, Lorena tiene una nueva tarea: hacer que su amiga y compañera recupere la sonrisa y retome el ritmo tras 7 años centrada en su maternidad y sus estudios, y especialmente después de que Jota Peleteiro haya ya posado con la que sería su nueva ilusión.