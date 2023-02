Ana Boyer reaparece tras la muerte de su hermana, Laura Boyer. El pasado 23 de febrero, la hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, falleció a los 57 años víctima de un cáncer y la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer no se ha pronunciado públicamente tras la pérdida ni acudió al último adiós a Laura Boyer. Las hermanas Boyer no tenían prácticamente relación ya que, según Laura, Isabel Presyler se había encargado de ello. "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupa desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", comentó años atrás y la brecha entre ambas se abrió aún más tras la muerte del ex ministro de Economía en 2014 y el reparto de su herencia. "Yo he renunciado a mi parte en favor de mis hijos y ellos no me han dicho que hayan firmado nada, me lo habrían comentado. Seguramente ellos han renunciado también. Para qué darle tantas vueltas a este tema, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ella se ha quedado con todo", decía Laura Boyer.

Al día siguiente de conocerse el fallecimiento de Laura Boyer, Ana Boyer reapareció en sus redes sociales y compartió parte de su día. La joven está en Doha con su marido, Fernando Verdasco, y sus dos hijos, donde pasa buena parte del año, y ha compartido una imagen de uno de los niños en la cama con la frase 'Saturday mood'. Después, ha disfrutado de la final del torneo de tenis de Doha, ajena al último adiós a su hermana que tuvo lugar en Madrid.

Gtres

Ante el silencio de su hermana Ana Boyer sobre la muerte de Laura Boyer, la que sí se ha pronunciado ha sido Tamara Falcó, hermana de Ana. La marquesa de Griñón, a la que en el entierro de Miguel Boyer vimos arropando a Laura, comentó que la pérdida de Laura "es tristísimo" y luego también dijo cómo estaba su hermana. "Está bien, gracias" comentó Tamara que sigue ilusionada con los preparativos de su boda con Íñigo Onieva.