Parece que después de la tormenta siempre llega la calma y Laura Escanes está en un buen momento. Pese a su separación con Risto Mejide, la joven parece estar rehaciendo su vida con nuevas amistades, como la de Álvaro de Luna y nuevos proyectos laborales. El cantante sevillano que se encuentra de gira por Latinoamérica y la catalana ha decidido acompañarle en esta aventura. A parte de estar abierta al amor, Laura Escanes también estaría de lo más productiva, y es que la joven está muy emocionada con su nuevo pódcast.

En el estreno de este proyecto, Laura Escanes se abría en canal hablando sobre cómo está intentando gestionar todo lo que le ha ocurrido en estos meses y la invitada al pódcast, la influencer Paula Gonu, le confesaba que ella también ha pasado un mal momento en el que no se reconocía: "Antes compartía mucho y de repente compartí muy poco, precisamente por eso, por protegerme porque veía que a lo mejor no debía compartir tanto y tenía como que guardar muchas cosas para mí, fue como el efecto rebote y guardé muchas como hasta casi mi personalidad y era todo demasiado family friendly, blanco, neutro… y eso me apagó", confesaba la catalana.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Laura Escanes también le confesaba a la invitada que, aunque su deber es cuidar de los suyos, también siente mucha ansiedad: "Nunca he contado mis mierdas. Ahora tengo una hija, o le puede afectar a Risto o le puede afectar a gente que yo quiero y que no quiero nada malo para ellos. Es como intentar proteger todo mi entorno, pero a la vez yo estoy sin voz y la psicóloga me lo ha dicho, es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, vas acumulando muchísimas cosas", contaba Laura en su primer episodio 'En las nubes' sobre las consecuencias de ser un rostro conocido y tener muchos seguidores en redes.