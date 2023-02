Aunque muchos, al principio, no apostaban por la relación de Marta Peñate con Tony Spina, lo cierto es que la parejita está muy feliz tras comprometerse y decidir tener hijos, y está cada día más unida... aunque eso podría cambiar a tenor de los últimos acontecimientos en el canal de mtmad de Marta, en el que se ha vivido una tensa situación por culpa de los celos de ella al enterarse, en mitad de un juego, lo que ha hecho su chico a través de las redes sociales. No es la primera vez que los celos provocan un cisma en la pareja.



Marta proponía a Tony jugar al 'Yo nunca', un juego en el que pueden salir grandes secretos y verdades... y es lo que le ha pasado al italiano cuando su chica ha dicho: "Yo nunca... he escrito a mi crush por Instagram". Marta ha dicho que no, pero Tony confesaba que sí, y nada menos que a la famosa actriz Ester Expósito. El colaborador se ha reservado para sí si la intérprete le devolvió el mensaje, pero lo que ha molestado a Marta es que saliera de él probar: "¿Es tu 'crush' una niña de 21 años que podría ser tu hija, 'sugar daddy' de mierda?", quería saber, aunque la actriz realmente tiene 23.

Al principio parecía todo en tono de broma, pero Marta se ha puesto muy seria: "¿Es en serio? Corto el mtmad, ¿eh? ¿Te gusta más Ester Expósito o yo?", ha preguntado sacando su lado más tóxico, aunque Tony ha sabido esquivarlo bien: "Tú, amor, por eso estoy contigo".

Los celos de Marta fueron a peor

La colaboradora continuó 'escarbando' y descubrió que a Tony también le gusta mucho la actriz Angelina Jolie, que le parece que "está buenísima". "¿Y lo dices así, delante de tu novia? Tampoco es un bellezón", respondía Marta dignamente. "Ah bueno, pues será fea ahora", añadía él. Con su mosqueo encima, le reprochó a su novio que lo dijera tan abiertamente, y que debería utilizar otros términos como "es mona". Por otro lado, Marta continuaba con el juego con otra pregunta de lo más íntima: "Yo nunca... me he tocado pensando en otra persona". Ella dijo que no, pero él confesó que en alguna ocasión lo había hecho con alguna película porno, para sorpresa de Marta. Sin embargo, Tony le reconoció que ya hacía "años" de eso.