Rosa López ha visitado el plató de 'Fiesta' para presentar su nuevo single, '1930', una canción dedicadas a todas esas personas trans que luchan por sus derechos y en el que Rosa se desnuda por completo. Rosa López le ha hablado a Emma García del momento tan especial por el que atraviesa tanto personal como profesionalmente. Han hablado mucho sobre su carrera, el poco apoyo que ha recibido con su nuevo tema y ha habido hasta un momento muy emotivo con Amor Romeira en el que ambas se han emocionado.

Sin embargo, todo se ha torcido cuando en un momento concreto de la entrevista, Emma García ha querido saber un poco más sobre un mal momento que Rosa vivió cuando, por culpa de la mala praxis de un médico, se quedó sin voz.

Una pregunta que no ha gustado nada a Rosa y por la que se ha puesto muy nerviosa y ha contestado: "eso es algo ya pasado de lo que no quiero hablar porque no suma para nada, a mí no me suma, igual a ti sí te suma para el programa".

Estas palabras de Rosa, fruto de los nervios, no han gustado a Emma García y así se lo ha hecho saber la presentadora vasca de manera firme y se ha encarado a Rosa. Y es que, esta no es la primera vez que la presentadora se muestra molesta con la andaluza. Hace unos meses le sentó muy mal que no contestase a los reporteros del programa cuando estaba participando en el Mediafest.

Instagram

"Eso que has dicho no me ha hecho ni puñetera gracia, te estoy tratando con todo el cariño y el respeto que te tengo y me ha sentado mal, te lo tenía que decir y ya está, esto aquí se queda, ¿vale, Rosa?", ha comenzado explicando la presentadora.

Después le ha explicado que aunque ella no lo ha hecho con mala intención a ella le ha sentado muy mal y se lo tenía que decir. "Sé que no lo has hecho con mala intención, a mí cuando me enfado se me nota, y contigo no me he enfadado, lo quiero dejar claro", ha dicho de carrera la presentadora dejando sin palabras a Rosa que lo único que hacía era implorar su perdón.

"Me he puesto muy nerviosa, perdona", repetía Rosa con una cara de circunstancia. Tanto Emma García como Rosa López han entendido que todo había sido un malentendido y se han fundido en un sincero abrazo: "Perdóname, de verdad, es que a veces me pongo nerviosa y pagan justos por pecadores". La entrevista ha concluido con un cálido abrazo entre ambas.