Están siendo unos días complicados para David Bustamante. El pasado 4 de marzo, el cantante tuvo que despedirse de su abuela, uno de los pilares fundamentales de su vida. "Aquí sin saberlo me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre. Hoy estoy roto de dolor… Sin ti este mundo es mucho peor, porque eras la bondad personificada… Te amo Güela!", comenzaba escribiendo el tercer finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' junto a un vídeo en el que aparece cantando a su abuela. Son muchos los comentarios de apoyo que está recibiendo el cántabro, y en concreto uno le habrá hecho especial ilusión. Hablamos del comentario que le ha dejado su ex Paula Echevarría.

La actriz y el cantante rompieron en 2017 tras muchos años de felicidad. Fruto de esta relación nació la pequeña Daniella. A punto de cumplir 15 años, la joven ha sido siempre el nexo de unión entre sus padres, y gracias a ella y a la educación de ellos, ambos mantienen una muy buena relación a pesar de haber rehecho sus vidas. Paula está muy enamorada de su chico, el futbolista Miguel Torres. Hombre que le hecho ser madre de nuevo del pequeño Miki. Por su parte, Bustamante lleva saliendo un tiempo Yana, bailarina que conoció en un concurso de baile y parece que pronto veremos boda o bebé.

"Una de las mejores personas que he conocido en mi vida", le escribía la asturiana a su ex. Tanto años juntos hace que la familia de tu pareja pase a ser tu propia familia, y seguramente Paula la sentía como si fuera su abuela.