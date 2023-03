La familia Verdasco-Boyer está pasando una racha complicada, y es que no paran de recibir malas noticias: si hace unas semanas se conocía la muerte de la hermana de Ana, Laura Boyer, este 8 de marzo -una fecha muy señalada en el calendario por ser el Día Internacional de la Mujer- el tenista Fernando Verdasco se ha llevado un varapalo al conocer que su abuela, la madre de su madre -Olga Carmona- había fallecido. El deportista ha querido tener unas breves pero sentidas palabras en sus redes sociales para descargar emociones.

Fernando ha hecho una publicación en su Instagram en la que aparece él con sus abuelos, y donde se puede ver en sus caras lo felices y orgullosos que están de su nieto, y es que la noticia le ha pillado totalmente desprevenido y a miles de kilómetros: se encuentra en Doha, la capital de Catar, donde vive con su mujer. Hace unas semanas jugó el Exxonmobil Open, que terminó ganando el ruso Daniil Medvédev, y tan sólo un par de horas antes de conocer la noticia se encontraba disfrutando de una jornada de playa como un día normal más. "Por siempre en mi corazón. Descansa en Paz, Tata. Te echaré mucho de menos", escribía Fernando en Instagram.

El tenista también ha querido postear una 'story' en la que se ha explayado algo más despidiendo a su abuela, y donde ha dejado patente su tristeza: "Nos acabas de dejar, pero ahora hay un ángel más en el cielo. Descansa en paz, Tata. Te quiero y siempre te echaré de menos. Eras una mujer ejemplar", apuntaba.

De momento, se desconoce si Fernando y Ana se trasladarán a España para dar el último adiós a la abuela de él, aunque hace unos días se supo que Ana no había acudido al de su hermana, aunque se justificó por su nula relación, pero con la familia de Fernando, sin embargo, es una historia muy diferente. La última vez que el matrimonio Verdasco-Boyer se dejó ver por nuestro país fue durante el foro 'Un encuentro para la cultura en libertad', en Madrid, donde coincidieron con Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que por aquel entonces seguían juntos, poco antes de su ruptura.