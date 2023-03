Patricia Kraus es hija del gran tenor Alfredo Kraus y de Rosa Blanca Ley-Byrd, (ambos fallecidos) y heredó de su padre el amor por la música y una voz que busca "el alma a través del canto". Consolidada como uno de los valores más sólidos de la música independiente, se encuentra de gira con 'Alquimia', un CD con once canciones, en el que han colaborado Zenet y Carmen Paris. Para hablar de su ya larga carrera, de sus vivencias personales y profesionales, nos citamos en su estudio, situado en el centro de Madrid, donde vive y pasa largas temporadas. La cantante nos habla de sus inicios en la música. "A los 13 años tuve mi primer grupo. Ensayábamos con mis padres en la parte de la bodega de la casa en la que vivíamos, en Monte Príncipe" y añade que se sintió arropada por sus padres. "Sí, sí, porque cuando mi padre vio que tenía voz, le encargó a mi tía, que no lo era, pero como si lo fuera, Lina Huarte, la soprano, que me diese clases. Con 17 años, mi padre me dijo que era el momento de que me formase, le dije que lo iba intentar. Estudiaba clásico y a mí no me gustaba, llegué a estudiar repertorio y vieron que no era lo mío", cuenta.

Cedida

Patricia Kraus recuerda su participación en el festival de Eurovisión al que este año acude Blanca Paloma. "Fue un punto de inflexión en mi carrera porque me di cuenta de que en ese sitio donde me querían colocar yo no me encontraba a gusto. Y decido empezar en solitario con WEA, con el famoso disco 'Animales de selva'. Es a partir de ahí cuando pegué un vuelco, empecé con historias más arriesgadas, formé dúo de batería y voz con Daniel Assante, reconstruí mi voz, mi universo sonoro, mi manera de querer estar", revela y cuenta si le ha condicionado ser hija de Alfredo Kraus. "A todo el mundo nos cuesta, nadie te regala nada. Cuando eres hijo de alguien tan conocido y respetado como mi padre, parece que tienes que demostrar mucho más" y cuenta cómo era Alfredo Kraus como padre. "Muy, muy cariñoso. Tanto mi padre como mi madre, los dos canarios, han sido muy cariñosos con nosotros, en casa todos lo somos", explica.

Ana Ruiz Hearst

Patricia Kraus cuenta si, en alguna ocasión, ha pensado en tirar la toalla en el mundo de la música. "No, independientemente de que tenga menos trabajo, también doy clases. Hay años que me dedico más a dar clases, me diversifico mucho. Soy músico, mi vida es eso, nunca he pretendido ser una estrella", dice y nos habla de su último disco 'Alquimia', que está presentando en concierto. "Alquimia me está dando muchas alegrías, he colaborado con gente como Zenet, Carmen Paris. Está teniendo muy buena acogida. Es muy bonito que lo escuchen amigos y artistas y me den su visión de la canción. La gira va muy bien. He cantado en el auditorio de Alfredo Kraus, en mi tierra, y estaba a tope, y para quienes deseen escucharnos nos pueden seguir en la web: patriciakraus.es".

Ana Ruiz Hearst

Patricia Kraus vive en Madrid aunque nació en Milán y su familia es canaria. "Soy muy española, muy canaria, bastante europea quizás por toda esa mezcla. Como músico, viajas y te das cuenta de que el mundo es tu patria, y disfrutamos de eso" y revela por qué no ha tenido hijos. "No. Por mi carrera pensé que no era lo mejor, al ser hija de artista nosotros estábamos muy solos. Mis hermanos no tienen esta vida, yo sí" y reconoce que conciliar su carrera en la música con ser madre era tarea difícil. "Cuando empecé en la música era un mundo muy machista, hasta tal punto de que a las mujeres nos decían que vendíamos menos discos que los hombres. Era muy difícil que te apoyaran como artista siendo mujer en las grandes compañías, eso ha ido cambiando. Ahora, los dos números uno del mundo son Shakira y Miley Cyrus, no en todas partes porque hay muchos lugares donde siguen estando oprimidas", asegura.

Su foto favorita

Cedida Patricia Kraus

"Me encanta esta foto en el jardín de mi abuela Mary, en Las Palmas, con mi madre dándome de comer y mi padre con un grupo de amigos", cuenta la cantante de la imagen.