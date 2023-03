Hiba Abouk se aleja de su marido, Achraf Hakimi, después de que el futbolista haya sido inculpado por una presunta violación en Francia. A finales de febrero, el diario 'Le Parisien' adelantaba que el jugador de Marruecos estaba siendo investigado tras la declaración de una joven, de 23 años, en una comisaría parisina en la que ésta aseguraba que el jugador del Paris Saint Germain la había violado. Aunque ella no presentó denuncia, la fiscalía decidió investigar la presunta agresión sexual y, días más tarde, acusó formalmente al futbolista por este presunto delito, le puso bajo control policial y le prohibió ponerse en contacto con la presunta víctima. Desde que se conoció que Achraf Hakimi estaba siendo investigado, su mujer, Hiba Abouk, que se encontraba en Dubai con los dos hijos que tienen en común, ha guardado silencio y no se ha pronunciado al respecto incluso algunas fuentes afirman que la pareja estaría en crisis y que podrían haber iniciado los trámites de separación.

En el vídeo de la parte superior, te contamos dónde se ha refugiado Hiba Abouk con sus hijos, Amin y Naim, tras la polémica que ha salpicado a su marido, Achraf Hakimi. La actriz se encuentra en Madrid donde ha sido vista a su salida de un centro comercial con su hijo mayor. ¡Dale al play y descubre cómo se encuentra!

Zabulon Laurent/ABACA

Mientras Hiba Abouk guarda silencio y se refugia en Madrid con sus hijos, su íntimo amigo, Pelayo Díaz, comentó en los premios Ídolo cómo estaría viviendo esta difícil situación. "Primero se tendrá que pronunciar ella y se tendrán que esclarecer los hechos y ver qué es lo que ha pasado. No es mi tema. Yo entiendo que me tienes que preguntar porque es mi amiga, la amo y la respeto como profesional. Creo que es una actriz buenísima y una persona aún mejor. No es mi tema" fueron las palabras del influencer.