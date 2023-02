Cuando aún nos reponíamos de la sorpresa sobre el futbolista Dani Alves y su presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, los hechos no han parado de sucederse, y ahora un compañero de profesión, el jugador del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, está en el punto de mira de la policía francesa después de que una chica pusiera en conocimiento de las autoridades, tal y como ha publicado el diario Le Parisien, que fue supuestamente violada por él la pasada noche del 25 de febrero. El joven no tiene medidas cautelares al no haber sido denunciado formalmente, pero sí está bajo investigación. Y ahora cabe preguntarse: ¿cómo están viviendo la noticia en el seno de su familia?



La actriz Hiba Abouk, su mujer, no se ha quedado callada en sus redes sociales, y ha continuado con su vida como si tal cosa. Hace unas horas, en sus stories de Instagram, posteaba una publicación del diario 'El Huffington Post' en el que se hacían eco de las declaraciones del actor Brendan Fraser tras ganar un premio SAG, y sólo unas horas antes, poco antes de que saltara la noticia de su marido, compartía en un post una galería de fotos de su viaje a Dubai con sus hijos, Amín y Naím, con un hashtag muy llamativo: "Muero por los míos". Achraf decidía escribir en la sección de comentarios: "Lo bueno de la vida ❤️".

Hiba Abouk Instagram

Precisamente lo que ha acontecido estos días en esta familia ha sido muy llamativo: ella se ha ido sola con los niños a Dubai, mientras Achraf atendía los premios The Best este lunes, donde recibía un galardón compartido al 'Mejor Once Masculino' de la FIFA. Una cita a la que ella decía no acompañarle, mientras que otras parejas, como Antonella Roccuzzo (esposa de Leo Messi), sí se animaban a acudir en la noche especial de los jugadores. Por ello, ha sido inevitable que muchos piensen en si hay o no hay una crisis de pareja, tras conocerse la versión de la chica, que habría sido invitada supuestamente por Achraf (tras conocerse, según ella, por redes sociales en enero) mientras estaba solo en su domicilio coincidiendo con el viaje de Hiba con los pequeños.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hace sólo unos días, Hiba se ponía melancólica en una de sus últimas publicaciones en la que, a una foto de perfil, añadía como texto un poema de Lorca sobre dos enamorados que lucharán contra todo por estar juntos. ¿Estaba Hiba queriendo dar a entender que luchará por su relación contra viento y marea? Sólo el tiempo dirá si la pareja se muestra fuerte o si, por el contrario, sus posibles diferencias les distancian más cada día.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.