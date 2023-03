Rodrigo Vázquez es una de las nuevas caras de TVE. Procedente de la televisión gallega, el presentador y periodista está al frente de “El cazador”, un buen exponente de la buena racha que viven los concursos. Entre medias, le hemos visto co-presentando el “Benidorm Fest” y en “Todos contra 1”, que ya no está en emisión. Rodrigo bien merecía una conversación en nuestra sección 'Gente con estilo', y tras el paso por ella de Beatriz Rico la semana pasada, ahora él se abre con nosotros como nunca antes.



Llegaste con un buen currículum.

Empecé en 2008 en la televisión de Galicia, y presentando llevo desde 2014. Tengo 35 años y, por suerte, con bastantes horas de vuelo.

¿Cómo fue lo de trabajar en Madrid cuando en Galicia lo eres todo?

Era una oportunidad irrechazable después de haber hecho muchas cosas. Conocía el formato de “El cazador”, le seguía la pista y llegar a TVE era como entrar en la catedral de la televisión. Y noté que confiaban en mí. Así es un día de grabación del programa 'El Cazador'.

Vives entre los dos sitios. ¿Qué tal?

-Soy de Ourense, llevo media vida en Santiago y ahora estoy en A Coruña. Vivir en Galicia es un privilegio, un lujo, pero hay que aprovechar las oportunidades que ofrece Madrid. Intento sacar partido de las cosas buenas de los dos sitios, nunca te aburres, pero es cierto que le quitas tiempo a tu familia y amigos; el que tengo intento que sea de calidad.

Y al poco de iniciar “El cazador” te toca hacer la gala para elegir a nuestro representante en Eurovisión…

¿Quién se niega a algo así? Es un evento musical y televisivo en el que cualquier presentador querría estar. Fue una gozada, pero sí es cierto que notas muchas lupas encima, genera mucho interés.

¿Te da para tener aficiones de modo continuado?

Tengo que hacer renuncias, evidentemente. Por ejemplo, dispongo de menos tiempo para practicar deporte. Y en mi vida personal ya tengo planificado el calendario de festivales de música a los que iré este año. Aprovecho al máximo lo que viene. Hay que dar tu mejor versión.

¿Cuáles son tus hobbies?

Soy un tío normal de 35 años al que lo que más le gusta es juntarse con los amigos de toda la vida. Y la mayor parte de mi ocio está dedicado a la música, me encantan los conciertos. También toco la guitarra eléctrica, bueno, jugueteo con ella y me relaja; cuando estoy en A Coruña intento ir a ver al Dépor; y me van los viajes, sea lejos o cerca. Lo más importante de viajar es tener un sitio al que volver.

¿Y tu sitio al que volver?

Galicia en general, se vive muy bien. Cuando me jubile, que queda mucho, me gustaría estar en mi tierra, con los míos.

Allí tienes muchos referentes.

En Galicia hay tres grandes presentadores: Xosé Ramón Gayoso, con el que hasta presenté las Campanadas para TVG; Roberto Vilar; y Xosé Manuel Piñeiro. Cuanto más grandes son, más cercanos y mejores compañeros.

¿Y a nivel nacional?

No me veo llegándole a la suela del zapato a nadie, sólo vengo a hacer bien mi trabajo. Recuerdo a Constantino Romero y su “Alta tensión”, me gustaba mucho lo que transmitía; Julia Otero es una grande; Carlos Sobera me encanta y Roberto Leal es un tipo majísimo. Son la imagen de un tipo de televisión correcta, amable, educada, graciosa e inteligente. En cualquier caso, la mejor baza es ser uno mismo.

En TVE le hiciste el relevo a Ion Aramendi.

No le conocía. Sí que conocía, por ejemplo, a Roberto Leal (“Pasapalabra”). Pero llamé a mi antecesor para darme a conocer y que me diera algún consejo. Es muy majo y nos deseamos suerte en nuestros respectivos proyectos. Yo esa llamada siempre la he extrañado, y es positivo para el que llega y el que se va.

Faltan presentadoras de concursos.

Es cierto, y es una figura que espero que se recupere. ¿Quién no se acuerda de Mayra Gómez Kemp en “Un, dos, tres”, de Julia Otero en “3X4” o de Paula Vázquez en “El juego del Euromillón”. Y creo que no hay un género para cada formato.

Lo que hay en televisión son muchos presentadores apellidados Vázquez.

Niños del futuro: si te apellidas Vázquez ya sabes lo que vas a ser (risas). Paula, Jesús, Jorge Javier… El Vázquez se asocia a la televisión, y yo encantado, así que gracias, papá.

Tú te estás haciendo conocido por los casos emotivos que vives en pantalla.

No es algo que forcemos. Cuando viene un concursante que está pasando por una situación complicada… Hay momentos duros, que te tocan, y empatizas con la gente. Recuerdo algunos y la verdad es que me emociono.

¿Alguien de los tuyos se dedica a la comunicación?

¡Qué va! Mi padre, jubilado ya, era empleado de banca, y mi madre trabaja en una guardería. Así que no hay ninguna vinculación relacionada con la información, el artisteo o la tele en particular.

Y saliste periodista.

Bueno, yo no quería nada, quizás trabajar en algo que me llenase. Antes de decantarme por el Periodismo pensé en algo relacionado con Humanidades, pero esto al final me aportaba más, podía escuchar historias y contarlas. Y al final acabé en la tele. Si se lo dicen al Rodrigo de hace 15 años, seguro que diría, “¿Tú qué dices?”. Y mira, ha salido bien.

¿Te ves en el formato reality? Por ejemplo, en “Supervivientes”.

Participando, no creo (risas), igual en tres o seis meses… Con lo bien que estoy entre Galicia y Madrid para irme a otro sitio a pasar hambre. Yo siempre tuve facilidad para los concursos, es lo que he hecho durante muchos años en mi tierra, pero como presentador no digo que no a ningún género. Hacer realities, documentales, música, deporte o corazón puede estar muy bien, siempre que se haga de forma digna.

Hablando de corazón. ¿Cómo está el tuyo?

El corazón late, y mientras lo vaya haciendo, pues lo vamos llevando. Bien, todo bien, en orden.

¿Cómo llevas el tema de los fans? ¿Contestas a todos los que te escriben en redes sociales?

Hago todo lo que puedo, sí. Pero en días como los del “Benidorm Fest”, por ejemplo, abro Instagram más tarde, es que si no, no trabajo. No puedo leer a toda la gente que me escribe. Pero siempre hay alguien de tu entorno que te va filtrando algo. Porque a veces llegan unos mensajes…

