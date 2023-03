Malú y Albert Rivera llevan juntos desde el año 2019. Un año agridulce para el ex político, que salió de su partido, 'Ciudadanos', casi por la puerta de atrás, pero el destino le deparaba una vida familiar mucho más tranquila junto a la cantante Malú, con la que en 2020 tendría su primera y única hija en común, Lucía. Sin embargo, los rumores de crisis, dos años después, no tardaron en aparecer, y aunque los acallaron en un primer momento, en 2023 han vuelto a salir a la luz por un importante detalle.



La pareja siempre ha sido muy discreta y nunca ha aireado su vida privada. Tanto, que apenas se han dejado ver juntos, pero aún así los nuevos rumores de crisis se han disparado al darnos cuenta de que Malú ya no sigue a su chico en Instagram, a pesar de que él sí continúa entre sus 'followers'. Cualquiera podría pensar que Malú sólo quiere seguir a gente del trabajo, ya que la mayoría de la gente a la que sigue son cantantes, músicos o productores, pero también sigue a influencers como Laura Escanes. Unos contenidos que parece ser que le interesan más a la hora de abrir Instagram que las fotos de política y negocios de su todavía novio.

Malú está centrada en el trabajo: este verano tiene una gira con varios conciertos por España Gtres

También cabe destacar que los rumores de crisis llevan tiempo rondando las redacciones de muchos medios, y es que últimamente se les ha visto haciendo más planes por separado que juntos: mientras ella disfrutaba de los carnavales de Cádiz con amigos (y no había rastro de Albert) el pasado mes de febrero, él acudía sin Malú el 4 de marzo al concierto de Carlos Torres. Por otro lado, este 15 de marzo también ha sido el 41º cumpleaños de la cantante, y mientras el pasado año se dejaron ver juntos celebrando, este año no se ha sabido nada de la pareja, y es más: Malú ha recibido muchas felicitaciones públicas de amigos y famosos como Pablo Alborán o Luis Rollán... pero no de Albert.

Detalles con los que la supuesta crisis va cogiendo fuerza y que, sin embargo, ya pusieron en alerta a los seguidores de la artista hace unos meses, pues el 31 de diciembre de 2022 hizo un balance de su año y, aunque mencionó a su "familia", el nombre de Albert o incluso la palabra "pareja" brillaban por su ausencia.

