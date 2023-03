Jose Ignacio Viseras

La cantante Soraya Arnelas está de los nervios y sabemos el motivo. La artista acudía a una de las grandes citas que no se pueden perder ningún cantante: los Premios Dial 2023."Llevamos ya juntos diez años camino de once y estoy hay que formalizarlo ya", comentaba la actriz. La boda está pensada desde el 11 de septiembre de 2020, pero debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la aplazó Ahora, la extremeña se ha planteado organizarla, de nuevo, de forma más tranquila. Sabemos que supero le añadirá algún que otro detalle personal que sea la seña de identidad del traje. Se tratará de un vestido vintage y lo diseñará Lorena Formeso. "Habrá brillitos, pero el corte será muy tradicional", contaba en el programa 'Fiesta'. Este jueves 16 de marzo en el photocall de los premios hemos podido hablar con ella y reconoce que tiene muchas ganas de que llegue el gran día."Quiero celebrarla, quiero ser feliz y decirle a todo el mundo que estoy súper emocionada. Estamos muy felices de crear este proyecto de vida". Ese día va a ser de lo más mágico pero,"La luna de miel no va a poder ser porque voy a seguir con la gira. De hecho tengo conciertos antes y después de la boda, pero seguro que al final de año nos escapamos por ahí", nos contaba la artista.Soraya y su chico quieren una boda íntima, ¿irán sus compañeros de 'OT'? La cantante comentaba en 'Fiesta' que ninguno está en la lista de invitados. No porque no haya relación, simplemente porque la pareja ha decidido hacer algo pequeño con sus familiares y amigos muy íntimos.