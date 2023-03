Este 19 de marzo es una fecha muy señalada para las familias y es que se celebra el Día del Padre, una fecha que ha sido celebrada por todos los famosos, incluso por cuyas parejas que han pasado por un divorcio como ha sido el caso de Laura Escanes y Risto Mejide. La ex pareja es padre de la pequeña Roma, de 3 años, que sigue uniendo a la ex pareja y es que a pesar de de todo siguen teniendo una buena relación en pro del bien de la pequeña.

Cabe recordar que la propia influencer destacó en el comunicado de divorcio que: "Han sido siete años maravillosos. También duros, pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días". Un mensaje que ha demostrado que no era una frase hecha sino que la relación sigue siendo buena a juzgar por la felicitación que Laura le ha hecho a Risto en esta fecha especial.

Instagram

"Roma y papi" junto al símbolo del infinito era el mensaje que Laura Escanes ha querido compartir junto a la imagen de un Risto embelesado con su pequeña Roma. Una tierna imagen en la que se ve cómo la ex pareja sigue muy unida a pesar de todo y es que ambos viven un momento muy tranquilo y dulce seis meses después de anunciar su ruptura definitivamente.

Por un lado, Laura Escanes se encuentra en un momento dulce de su vida profesional, tras su participación en 'El Desafío' donde llegó a ser finalista, con su podcast 'Entre el cielo y las nubes' donde entrevista a todo tipo de rostros conocidos y amigos y muestra un poco más de ella cada vez; y en su vida personal vive un gran romance con el artista Álvaro Luna.

Por el otro, Risto Mejide, tras el fin de la temporada de 'Got Talent' donde hace de jurado y la vuelta del 'Viajando con Chester' mientras se le relaciona con Natalia Almarcha tras haber compartido una escapada con amigos a Cuenca aunque ninguno lo ha confirmado.