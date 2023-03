Ana Guerra ha sido uno de los grandes descubrimientos de El Desafío en esta tercera temporada y, finalmente, se ha llevado el gran premio: un coche y 30.000 euros para donar a la ONG que quisiera. Un premio que ha conseguido después de medirse en la final con Laura Escanes, Rosa López y Mariló Montero, las cuatro mujeres de esta edición. Después de sobresalir con todo tipo de desafíos que le han hecho superar miedos e incluso fobias como su rechazo a las texturas de todo tipo de objetos, la cantante ha salido victoriosa.

En la final, Ana, que no ha cursado ballet nunca, se marcaba una coreografía que tenía el inicio de 'El lago de los cisnes' en la que se ponía en varias ocasiones en puntas, mezclada con ritmos más modernos en los que hacía acrobacias de todo tipo. Un numerazo en el que solo tuvo dificultades en un paso de todo el número, lo que hacía que la joven quedara en cabeza y ganara el ansiado premio.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🩰 @anaguerra se convierte en una experta bailarina interpretando ballet clásico con puntas #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/FKKODiYdsQ — El Desafío (@eldesafioA3) March 17, 2023

Cada una de las finalistas eligió a un concursante para que hiciera un desafío y sumara sus puntos a los que ellas consiguieran. Así, Ana escogió a Jorge Blanco quien también se lució con una espectacular coreografía aérea en pareja sin línea de vida que dejó a todos boquiabiertos, lo que hizo que Ana quisiera compartir el premio con él, quien le entró su parte a FEDER, la ONG que trabaja para la investigación de Enfermedades Raras; mientras que Ana lo dedicaba a la Fundación Pequeño Deseo.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Lo vuelve a hacer! @82spaniard vuela creando un auténtico numerazo de danza aérea #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/DUbHbf80Nl — El Desafío (@eldesafioA3) March 17, 2023

Una final de infarto

La final vino marcada por la música y el baile, y es que Laura Escanes, muy marcada por su paso por el programa, que también se jugaba la victoria se marcó un número de baile en patines de cuatro ruedas, a pesar de que ella no había patinado en la vida, que dejó al público y el jurado con la boca abierta. La influencer se atrevió a patinar en grupo, hacer figuras acrobáticas de todo tipo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Desafío superado! @LauraEscanes supera sus límites y consigue bailar con patines en menos de una semana #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/pBdXTKPlzw — El Desafío (@eldesafioA3) March 17, 2023

Por otro lado, Rosa López, quien ha batido todos los récords en su paso por El Desafío, deslumbró a todos con una coreografía marcada por el fuego en la que llegó a lanzar fuego para un final atronador. La cantante era apoyada en su gesta por Florentino Fernández quien tocó el Steelplan junto a la banda Borat poniendo a todo el mundo en pie y terminando con su 'pique' con su amigo Santiago Segura: “Eres un profesional y te dejas la vida en cada espectáculo”, le aseguró en un abrazo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡La final está que arde! @RosaLopez supera su último desafío haciendo una coreografía protagonizada por el fuego 🔥 #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/K7nQmD8ZuT — El Desafío (@eldesafioA3) March 17, 2023

La cuarta que se jugaba la victoria en esta final era Mariló Montero, quien tuvo que apilar una torre de 600 vasos sobre cuatro copas de cristal con un toro hidráulico. Un muy complejo reto que logró sin problemas. “Has demostrado que eres grande, maravillosa, con una gran fuerza de voluntad y que haces todo lo que te propones”, aseguraba Santiago Segura a la presentadora, quien fue apoyada por Boris Izaguirre, que se mantuvo en el concurso a pesar de su grave problema de salud.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mariló Montero consigue apilar una torre de 600 vasos con un toro hidráulico eléctrico #ElDesafíoFinal pic.twitter.com/7hP7JWkfPe — El Desafío (@eldesafioA3) March 17, 2023