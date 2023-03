La actriz Carla Vigo no está pasando por su mejor momento en las últimas semanas, pero eso no le ha hecho perder la sonrisa ante la adversidad. La también sobrina de la reina Letizia ha querido reaparecer este pasado martes por la noche en la gala de entrega de los premios 'Mujer Fearless' en Madrid, donde se encontró con otras grandes mujeres como Beatriz de Orleans, Terelu Campos -y su hija, Alejandra Rubio-, Esther Doña o Raquel Sánchez Silva, y lo hizo en un momento en el que Carla está de plena actualidad tras confesar su recaída en la bulimia, que incluso le llevó a ser ingresada en el hospital hace unos días.

Ya en pleno tratamiento de recuperación, y a pesar de que este hecho le ha provocado perder un trabajo en una serie, la joven, de 22 años, continúa luchando contra su trastorno alimenticio, pero también quiso estar presente en una noche organizada por y para las mujeres y, como decimos, no quiso perder la sonrisa. Una sonrisa que también lució en sus redes sociales, donde posteó una imagen desde el metro de Madrid, medio de transporte que escogió para acudir al acto.

Carla Vigo Instagram

Allí, una vez llegó, Carla quiso apoyar el acto con su presencia, aunque no pasó por el photocall como sí hicieron otros famosos, y es que la joven no está para demasiados 'trotes' y sabe que tiene una larga recuperación por delante: "Recuperarse del todo es muy complicado (...) No he salido porque he tenido recaídas... Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", dijo en sus redes sociales tras confesar que lleva luchando contra esta enfermedad desde los 8 o 9 años, cuando empezó a 'verse mal en el espejo', aunque fue a partir de los 14 cuando el trastorno empezó su punto álgido: "Ahí empecé a hacer cosas perjudiciales para mí", reveló.