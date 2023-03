Kiko Matamoros confiesa la terapia a la que se somete para tener sexo. El colaborador de 'Sálvame' y Marta López Álamo continúan con su nuevo proyecto conjunto: el videopodcast 'Amar para vivir' para la plataforma Mtmad y esta nueva entrega, la parejahabló, sin tapujos, de su vida sexual. "En nuestra relación ha sido muy importante la seducción", decía Marta y matizaba Kiko: "Yo creo que la seducción o se sostiene en el tiempo o se pierde el encanto". El tertuliano nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de sexo y, en esta entrega, lo ha demostrado. En este sentido, Kiko ha defendido mantener relaciones íntimas a una cierta edad ya que tiene 66 años y revela con qué frecuencia las practica, un tema que no parece ser tabú para los famosos como demostró Sebastián Yatra en 'La resistencia'. "A mi muchas veces me da pudor decir que si no son todos los días, son prácticamente todos... Me da pudor decirlo porque tengo una edad en la que mucha gente supone que estás pidiendo la baja", expresaba.

Kiko Matamoros confiesa que utiliza una terapia hormonal que le ayuda a tener relaciones sexuales satisfactorias. "Me da pudor porque tengo una edad... Yo tengo ayuda, hay una terapia hormonal. Los niveles de testosterona baja y se aplican sustitutivos. Yo lo hago y funciona" desvela. "Lo digo para que la gente lo sepa", aseguraba el futuro marido de Marta López Álamo, puesto que ambos se darán el 'Sí, quiero' el 2 de junio después de cuatro años de relación. El colaborador ha explicado los motivos de que utilice esta terapia. "A partir de los treinta años los niveles de testosterona bajan, entonces en el mundo civilizado existen clínicas donde te dan terapia de sustitución y es lo que hago", explicaba. La influencer también comparte la opinión de Kiko Matamoros y ha asegurado en el podcast que "el tratamiento funciona".