Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han reaparecido en un acto público tras la muerte de Laura Valenzuela. El jinete se convirtió en el mayor apoyo de su ex, Lara Dibildos, hija de la periodista, durante el momento más duro: el fallecimiento de su madre y su funeral. Tanto que a través de las redes sociales, Escassi agradeció a todos el apoyo que tanto él como Lara habían recibido a lo largo de los últimos días. Ahora, después de este duro golpe, la pareja ha retomado la agenda de compromisos personales y profesionales.

Con un vestido bicolor compuesto por una falda negra y un top blanco asimétrico, la que fuera Miss España se ha subido de nuevo a la pasarela aunque en esta ocasión no era ella quien modelaba. María José ha ejercido de presentadora y maestra de ceremonias en el Festival de Diseño, Interiorismo y Arquitectura, Moda y Gastronomía organizado en Palma de Mallorca; un evento al que ha acudido con el apoyo incondicional de su novio.

GTres

Escassi no ha dudado en posar junto a ella en el photocall e inmortalizar el momento en el que la modelo abría el festival para presentar las últimas tendencias de la moda. Además, ha estado a su lado en los preparativos del festival, ayudándola a perder los nervios previos en los ensayos a través de bromas y bailes que ha querido compartir con sus seguidores en Instagram. "No me dejan volver", escribía en un divertido vídeo.

Gtres

Y es que la pareja está más unida que nunca, lo que podría indicar que están a un paso de anunciar finalmente un compromiso. "Él me lo pide casi todos los días, pero no formalmente, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla", bromeaba María José en una entrevista en Viernes Deluxe. ¿Será este el año?