Risto Mejide parece estar en boca de todos desde que se conoció su nueva relación. Durante la presentación de su libro, el escritor presentó públicamente a su nueva novia, una farmacéutica de 26 años llamada Natalia Almarcha. En una entrevista en el programa Focus, Risto confesó estar tremendamente enamorado de la joven y aprovechó para quejarse del mal trato que ha estado recibiendo por sus relaciones amorosaspor la diferencia de edad de ambos y parece que la historia se está volviendo a repetir. Son muchos los comentarios negativos e hirientes que recibe el presentador por las redes sociales. Por lo que ha decidido hacer lo que mejor sabe: entrevistar.

Risto Mejide quiere dar visibilidad a parejas que estén en su situación y que la diferencia de edad resalte, por lo que grabará en 'Cuatro' un programa especial de 'Viajando con Chester' en el que se hable con parejas reales que sufran esta discriminación. "Ante el aluvión de mensajes e historias que merecen ser contadas. Hemos decidido grabar un 'Chester' con parejas con diferencia de edad. Por fin su testimonio y la discriminación sufrida podrán escucharse y verse en televisión nacional. Orgulloso de este programa y de esta cadena", anunciaba a través de su cuenta de Instagram.

Este mismo lunes 27 de marzo, el presentador le dedicaba una publicación a su chica dejando una vez más claro que el amor no entiende ni de edad, ni de razas, ni de géneros. "Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no. Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", finaliza su texto.