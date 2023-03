Risto Mejide sale en defensa de su nueva novia, Natalia Almarcha, y revela todos sus talentos. Hace unas semanas, DIEZ MINUTOS te presentaba a la nueva ilusión del presentador, una atractiva rubia con la que disfrutó de una escapada a Cuenca, y días después, el comunicador hablaba de su nuevo amor. "Estoy en un momento muy feliz. He encontrado una persona que persigue el mismo objetivo que yo, le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y tenemos objetivos comunes y ya veremos lo que dure", decía. Aunque Risto Mejide desvelaba que, para su chica, cuidar de su anonimato era muy importante la joven quiso arropar a su chico en un día muy especial para él: la presentación de su nuevo libro 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach'. Natalia posó para los medios sin Risto pero, en el patio de butacas, si demostraron mucha complicidad.

A raíz de la primera aparición pública de Natalia para arropar a Risto Mejide, la joven ha recibido algunas críticas y, el presentador de 'Todo es mentira' no ha dudado en salir en su defensa enumerando todos sus talentos en un post de Instagram, red social donde tiene más de 1,4 millones de seguidores.

Junto a una ilustración del comunicador hecha por su novia Natalia, el propio Risto revela todos sus logros y virtudes. "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado. Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración" escribe junto al retrato que le hizo y que comparte orgulloso. "Y aún así, pobrecica mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no. Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", finaliza su texto.

Gtres