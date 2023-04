Laura Casabela, que se diera a conocer por su participación en 'La isla de las tentaciones 5', ha dado un bombazo: está embarazada. Hasta ahí todo precioso, pero lo cierto es que se trata de una noticia inesperada por su situación actual: el pasado verano, tras pasar por el reality, rompió con su ex, Mario González, y muy poco después comenzó una relación junto a su actual pareja, el influencer Cristian Llorca. Quizá estés echando cuentas mentalmente y pienses que no cuadran, pero sí: aunque se conocieron hace años en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sólo llevan saliendo 7 meses y ya están esperando su primer bebé juntos.

Ha sido a través de sus redes sociales y de su canal en mtmad por donde la pareja ha querido dar la buena nueva: "Es algo que no estaba en mi cabeza. Era inviable", ha dicho Laura. Toda una sorpresa para la pareja que para muchos de sus seguidores no ha sido tal, y lo han dejado claro en los comentarios de su publicación de Instagram: "No entiendo, obviamente si te dejas las anticonceptivas y tienes relaciones sin preservativo te quedas embarazada, no sé por qué dicen que fue una sorpresa", ha escrito una usuaria.

A pesar de todo, otros muchos sí se han alegrado por ellos, como Sandra Férriz, que también espera su primer bebé junto a Darío Sellés. También el ex superviviente Albert Barranco, amigo de la pareja, ha mostrado su alegría al saber la noticia, mientras Tania Déniz, con mucha emoción, ha revelado que está "deseando verle la carita". Se desconoce aún el sexo del bebé, pero por aquí les vamos dejando, para que cojan ideas, nuestras listas de 812 nombres de niño bonitos y originales y 800 nombres de niña ideales y poco comunes.



Aunque para unos es demasiado pronto y para otros quizá sean demasiado jóvenes, lo cierto es que para ambos la paternidad no tiene secretos: él tiene una hija de una relación anterior, y ella también tiene un hijo de otra pareja, así que este bebé, aunque por sorpresa, va a ser muy querido y mimado por todos. ¡Felicidades!