Gtres

Paula Echevarría ha presentado este miércoles 19 de abril su nueva línea de Joyas de la firma 'Agatha Paris'.y a la vez elegante que constaba de un vestido corto con volantes de 'wowconcept', combinado con unas sandalias muy finas de la marca 'Justeneshoes'. "Siempre he estado en contacto con la marca. He usado en mi día a día muchísimas cosas y tenemos muy buena relación", nos contaba sobre la firma de joyas.Hace unos días fue el cumpleaños del pequeño Miki y Paula Echevarría junto a su pareja, Miguel Torres, celebraban una gran fiesta.Le gusta mucho los balones, los coches y todo lo de astronautas. Me encargué yo de todo", y contaba que no organiza las fiestas con una empresa. Paula es madre de una adolescente y de un niño de dos añitos, por lo que está de lo más entretenida: "Tengo mucha suerte. Tengo dos hijos que son muy tranquilos. Con respecto a si su hija tendrá en un futuro pareja, la actriz está preparada: "solo quiero que ella esté feliz y tranquila".La actriz nos contaba que sigue guardando joyas que le regaló su ex, David Bustamante . "Y él sus los relojes.Yo creo que cuando haces un regalo, haces un regalo en ese momento por algo y eso va contigo de por vida", y cree que lo mejor es que cuando su hija Daniella sea más mayor, pasen a ella. Miguel aún no le ha regalado joyas,"No es muy de joyas. Me ha regalado otra cosas. Yo no espero nunca nada y dejo que la vida me sorprenda".También Paula nos confesaba que echa de menos el mundo de la interpretación: "Echo de menos rodar pero estoy disfrutando de gestionar mis tiempos", y sobre todo compaginar el trabajo con su faceta de madre.