Fran Rivera no se deja ver mucho en familia en la televisión. En contadas ocasiones hemos podido disfrutar en pantalla de la bonita relación que tiene, por ejemplo, con su hija Tana, de quien se le ve muy orgulloso. Un sentimiento que le ha llenado de emoción este jueves cuando la joven le ha dado una sorpresa cuando el ex torero acudía a 'Gente maravillosa'. El programa de Toñi Moreno en Canal Sur entrevistaba a Fran Rivera en el plató cuando dieron paso a una entrevista con Tana Rivera. "No le gustan los programas, no quiere salir, pero nos ha concedido una entrevista", anunciaba Toñi Moreno al ex torero que esperaba las declaraciones de su hija con una sonrisa.

La joven de 23 años se ha deshecho en elogios hacia su padre, confesando que para ella su padre es su "ídolo" y "un referente", en quien se fija cuando tiene un problema o que tomar una decisión importante. Durante más de 4 minutos, la sevillana se ha mostrado cercana y espontánea sin dejarse ningún detalle en el tintero.

Canal Sur

Tana ha revelado que guarda "muchos recuerdos de la infancia" bonitos con su padre como por ejemplo "viajar con él en la furgoneta y dormirme en su pecho, es lo que más me gusta. Siempre que he estado con él me he sentido muy segura y muy protegida". Así, lejos de lo que pudiera parecer, la joven guarda con cariño los constantes viajes de su padre para torear. Eso sí, confiesa que "me pareció buenísima decisión que se retirara", emocionándose en su última corrida, aunque, bromeaba "ahora está con la música y está pesadísimo". "Muy discreta ella, ¿eh?", comentaba su padre en plató.

"La gente dice que me parezco mucho a mi abuela Carmen [Ordoñez], nosotros le llamamos la 'abuita'. Tenemos gestos en los que nos parecemos mucho pero, por supuesto, no le llego ni a la suela de los zapatos", confesaba Tana enseñando un anillo que lleva en recuerdo de su abuela y que "nunca me quito porque me protege", un momento en el que Fran aprovechaba para coger aire.

Canal Sur

En cuanto a los novios, Tana no se ha quedado callada y ha asegurado que siempre ha mirado con lupa a los chicos que le ha presentado pero que intenta conocerlos a fondo: "como a él siempre le han puesto una barrera a la hora de conocer a Lourdes, por ejemplo, creo que quiere quitarse todos los prejuicios que tenga de la persona que yo lo presente, y conocerla por cómo es y por cómo me trata a mi". Y es que, ha confesado que "es bastante estricto pero es el primero que juega, que está dispuesto a todo, que te da consejos...".

Para terminar, ha lanzado un emotivo mensaje que ha dejado a Fran Rivera al borde de la lágrima: "Solo espero que el día de mañana si yo tengo hijos que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros porque la verdad que es un padrazo. Quiero que sepas que para mí eres mi referente, la persona en la que yo me fijo cuando me pasa algo o cuando tengo que tomar una decisión importante. Te quiero muchísimo".