Tana Rivera es protagonista de uno de sus días más especiales. El inicio de la Feria de Abril ha traído consigo uno de los tradicionales actos de los que la joven ha sido protagonista y es que este año ha sido protagonista de los tradicionales Enganches de Sevilla. Una exhibición que celebra este año su 36º edición y que inaugura el domingo de feria en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Este año ha contado con la Legión como invitada de honor y con Tana como su madrina especial.

La joven ha llegado al lugar del evento en un coche de caballos tras lo cual se ha trasladado al carruaje oficial en el que atravesaría la Plaza de Toros. Allí se ha podido ver el look elegido para la ocasión: un vestido aguamarina con mangas abullonadas hasta el codo y abotonadas hasta la muñeca ajustado bajo el pecho y zapatos de tacón claros. Aunque si ha habido un detalle más característico han sido los complementos, pertenecientes a sus abuelas.

Como ella misma contó, la joven lucía la mantilla y el abanico de Cayetana de Alba y los pendientes de coral de Carmen Ordóñez, un gran homenaje a sus abuelas que no ha pasado desapercibido en el palco de honor. "Me hace mucha ilusión que esté toda mi familia, vienen mis hermanos y me muero de ganas", aseguraba momentos antes de empezar.

Para arroparla en este gran momento no ha faltado su familia. Eugenia Martínez de Irujo acudía también a la Maestranza en un carro de caballos junto a su pareja, Narcis Rebollo, y Manuel Vega, el novio de su hija.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo acompañan a Manuel Vega, novio de Tana Gtres

A pie llegaba su padre, Francisco Rivera, quien portaba a su hijo Curro a hombros para que saludara a su hermana en este día tan importante. Tras ello, todos acudían al palco de la Maestranza junto a Eugenia y Narcís para disfrutar de Tana como madrina. "Me enorgullece tanto verlos a todos juntos. Tengo mucha suerte en eso", confesaba Tana y es que el día anterior habían protagonizado un posado sorprendente.

A ellos se unió Tana tras su entrada de honor en el Maestranza para disfrutar de toda la exhibición junto con sus padres. Pero no han sido los únicos familiares en aparecer. De la familia Martínez de Irujo estaban los tíos de Tana, Fernando y Cayetano, y es que, de esta forma Tana sigue con la tradición familiar de los Martínez de Irujo.

En el palco pudimos ver a Jaime de Marichalar y Agatha Ruiz de la Prada acompañada por José Manuel Díaz-Patón.

