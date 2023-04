¿Quién dijo crisis? La Feria de Abril ha encendido sus luces y un gran número de famosos han aprovechado para acudir a la noche del pescaíto, entre ellos, la pareja Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez quienes han respondido de una forma muy romántica a las últimas informaciones que señalaban que atravesaban una crisis en su pareja. Todo después de que saltase una posible infidelidad del jinete a la diseñadora, algo que la pareja ha desterrado por completo con una imagen muy dulce. "En actitud cariñosa puede estar perfectamente porque es muy cariñoso. Lo normal es que esté en actitud cariñosa. Que te vea y te dé un sinfín de besos", respondía Suárez ante las acusaciones.

Y así lo ha demostrado. En sus redes sociales, María José Suárez ha publicado una instantánea en blanco y negro en la que se la puede ver abrazada a Álvaro Muñoz Escassi con una dulce sonrisa de los dos demostrando que están enamorados como dos adolescentes.

Instagram

Así hemos podido ver varias instantáneas en las que la pareja ha demostrado que no solo son cariñosos sino que se encuentran muy unidos y felices, tanto que el jinete le ha llegado a pedir matrimonio a la diseñadora, aunque ella no quiere pasar por el altar en estos momentos. No en vano, Suárez y Escassi eran amigos antes de ser pareja: "Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados", afirmaba en una entrevista en el Deluxe hace unas semanas. "Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser".